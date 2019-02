I freni di M5s sulle autonomie innervosiscono la Lega

agi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) "I veneti sono arrabbiati, l'anno prossimo si vota e qui non si fanno passi avanti...". Fonti parlamentari dellasotto traccia rilanciano l'irritazione per il muro alzato dal Movimento 5 stelle sull'autonomia. Il sospetto - viene riferito - è che M5s punta a spaccare la, a dividere Zaia da Salvini, a creare fratture nel partito. "Ma - sottolinea un 'big' del partito di via Bellerio - non ci riusciranno, noi andiamo avanti".Oggi un nuovo scontro: "Serve condivisione o l'iter si intoppa. Serve un immediato cambio di passo", è il messaggio fatto filtrare dai vertici pentastellati. "Commissioni paritetiche - è l'accusa - il ministro Stefani sta invece procedendo in solitaria. Le Commissioni svolgono un ruolo fondamentale di raccordo, con la decisione di procedere alle nomine senza il minimo confronto rischia di causare l'intoppo di tutto l'iter"....

