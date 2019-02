Dl reddito-pensioni | ok Senato con 149 sì | ora passa alla Camera

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula delha dato il primo via libera al cosiddetto 'decretone' con le misure bandiera del governo giallo-verde, ildi cittadinanza e quota 100. Il provvedimentoadesso all'esame dellaper la seconda lettura. Molte le novità in arrivo con ilggio a palazzo Madama, mentre altri nodi verranno sciolti a Montecitorio. In particolare, le modifiche approvate alvanno dtutela della privacy alle norme anti 'furbetti del divorzio', dstretta nei confronti degli extracomunitari al prolungamento della pace contributiva all`innalzamento a 45mila euro della soglia per l`anticipo del Tfs degli statali. Tra le questioni rinviate invece, c'è il tema delle risorse per i disabili e le famiglie numerose, su cui ci sarebbe un'intesa di massima fra Lega e M5S.

