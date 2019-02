Conte e i cantieri fermi ' Girerò l' Italia con Toninelli per far ripartire i lavori'

Investimenti - Conte presenta il piano antidissesto : “Pronti 3 miliardi per nuovi cantieri solo per il 2019” : La spinta agli Investimenti annunciata dal governo come risposta alla frenata dell’economia parte dal dissesto idrogeologico. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte presenta il piano “Proteggi Italia“, quello che lo stesso presidente del Consiglio definisce “il più grande contro il dissesto del territorio mai fatto: i suoi pilastri sono emergenza, prevenzione, rafforzamento della governance”. “solo nel 2019 ...

Sblocca-cantieri - Salvini : “Ho presentato a Conte un decreto elaborato dalla Lega”. Toninelli : “Integrerà lavoro fatto dal Mit” : Matteo Salvini da Cagliari annuncia il suo decreto Sblocca-cantieri, elaborato tutto in casa Lega. Il ministro dell’Interno, durante la conferenza stampa al fianco del neo-governatore sardo Christian Solinas, ha spiegato di aver presentato martedì al premier Giuseppe Conte “una nostra proposta”. “Conto che entro oggi il presidente del Consiglio mi dia una risposta definitiva“, ha rilanciato poi il vicepremier del ...

Crescita - Conte : “Acceleriamo sulle infrastrutture - in settimana legge delega su appalti. Decreto per riavviare cantieri” : “L’Italia deve correre” e il governo sa che “è arrivato il momento di premere sull’acceleratore sul fronte delle infrastrutture“. Così il premier Giuseppe Conte, in un’intervista al Sole 24 Ore in cui sostiene che la struttura di missione Investitalia e la cabina di regia Strategia Italia, di cui ha di recente firmato i decreti attuativi, creano “un’autostrada a tre corsie per la Crescita” con ...

Tagli ai Contenziosi e limiti ai ribassi : è lo sblocca cantieri italiano : Risorse congelate per ritardi amministrativi, inerzia della politica, contenziosi infiniti, errori nei progetti, timori dei tecnici a firmare i via libera definitivi. IL PERCORSO Difficile dire se ...

Conte - Fincantieri-Stx non viola regole : STRASBURGO, 11 FEB - "Io dico che la fusione è perfettamente compatibile con le regole europee. Rispettiamo le prerogative della commissione Ue nella valutazione ma allo stesso tempo ci aspettiamo che ...

Investimenti - Conte : “Ora patto per i cantieri e contro il dissesto”. Ma mancano cabina di regia e riforma appalti : “Non possiamo fermarci alla Tav, stiamo lavorando su tanti altri cantieri. Dobbiamo andare a vedere dove ci sono i rallentamenti e lì intervenire, serve un patto sui cantieri per accelerare la realizzazione di centinaia di opere pubbliche dal Nord al Sud Italia”. Dopo i dati negativi sulla crescita di fine 2018, che zavorrano anche le prospettive per la prima metà di quest’anno, il governo gialloverde rilancia sugli ...

Conte : «Il 2019 sarà bellissimo - ripresa incredibile. Patto sui cantieri» : «Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei...

Conte : 'Il 2019 sarà bellissimo - ripresa incredibile. Patto sui cantieri' : 'Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta ...

Leonardo-Fincantieri - no alle nozze Conte spegne i rumors e la Borsa : Giuseppe Conte smorza l'appeal sui titoli Leonardo e Fincantieri in Borsa. Dopo che ieri erano tornate a circolare le ipotesi della creazione di un maxipolo della difesa e della cantieristica, ipotesi già circolate la scorsa estate Segui su affaritaliani.it

Conte : destituite di fondamento le notizie sulla fusione Leonardo-Fincantieri : 'Non c'è alcuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo in corso di valutazione presso Palazzo Chigi'. Lo precisa una nota del governo smentendo le indiscrezioni di stampa. Il premier Conte, a ...

Conte a Milano smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Conte a Piazza Affari smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Davos - Conte : "Vogliamo l'Europa del popolo" |Attacco a Parigi sul seggio Onu e su Fincantieri-Stx : Esordio del premier al World Economic Forum di Davos: "L'Ue è messa in discussione dall'opinione pubblica".

Conte attacca Parigi : 'Troppe ambiguità su Onu e Fincantieri' : Davos - 'Noi in Brasile siamo interessati ad acquistare le vostre navi militari, ma voi dovete darci una mano in Europa per aprire il mercato ai nostri prodotti. Dovete scongelare l'accordo ...