' Aiutatemi | mi hanno occupato la casa' | ed è la terza volta in una settimana

Sanremo - Iva Zanicchi : "Mi hanno rubato il premio di Zingara. Aiutatemi a ritrovarlo" (Video) : E’ stato rubato a Iva Zanicchi il premio conquistato nel 1969, quando trionfò a Sanremo con “Zingara”. A rivelarlo è la stessa cantante, protagonista di un video-appello sui social.“Mi è successa una cosa molto sgradevole, una cosa che mi fa star male” confida l’artista, che ricorda come proprio quest’anno ricorrano i cinquant’anni da quel traguardo. “Mi hanno rubato la Palma d’oro. Il valore in sé è nullo, ma per me ha un valore ...