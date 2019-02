Uomini e Donne | Nino Castanotto contro la troupe di Striscia La Notizia | La dovete

Uomini e donne - il cavaliere Nino aggredisce l'inviata di Striscia per le accuse di truffa : Questa sera nel corso della nuova puntata di Striscia la notizia, gli inviati del tg satirico sono tornati a parlare di Nino, il cavaliere del trono over che come ben si sa nelle ultime ore è finito al centro della bufera mediatica per le accuse di truffa che gli sono state mosse contro da parte di alcuni ex dipendenti. Nino, che aveva già provato a fare chiarezza sull'accaduto, questa volta ha perso le staffe nei confronti di Stefania Petyx e ...

Incidente stradale per Nilufar Addati - come sta l’ex tronista di Uomini e Donne : Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e Donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l’avventura del giovane all’interno del dating show di Mara De Filippi. l’ex tronista di Uomini e Donne non potrà partecipare alla scelta dell’amico perché rimasta ferita in un Incidente ...

Uomini e Donne Over : Nuova Segnalazione su Riccardo Guarnieri! : Riccardo Guarnieri Nuovamente al centro della bufera. Una Segnalazione getta ombra sul cavaliere di Uomini e Donne. Chissà come la prenderà Maria De Filippi? I telespettatori di Uomini e Donne Over conoscono bene l’attuale situazione di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano, dopo una discutibile frequentazione con Roberta di Padua, ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama, sostenendo come la sua presenza stesse ...

Anticipazioni Uomini e Donne : corteggiatrice conquista Andrea Zelletta : Andrea Zelletta di Uomini e Donne avvistato con una nuova corteggiatrice in esterna Andrea Zelletta, dal momento in cui ha messo piede negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, ha fatto molto parlare i numerosi telespettatori per il suo bel caratterino. Difatti il ragazzo ha dapprima rubato da sotto il naso a Ivan Gonzalez la corteggiatrice Natalia Paragoni, e successivamente ha discusso molto animatamente con la tronista Angela Nasti. ...

Uomini e Donne : Nilufar ha fatto un incidente ma sta bene - Lorenzo e Claudia pazzi d'amore : I protagonisti del gossip delle ultime ore, sono due amatissimi ex tronisti di Uomini e Donne: Nilufar Addati e Lorenzo Riccardi. La napoletana ha allarmato i suoi sostenitori quando ha annunciato di aver fatto un incidente; a rassicurare sulle buone condizioni di salute della ragazza, è stato anche l'ex fidanzato Giordano Mazzocchi su Instagram. Il "Cobra", invece, sta facendo discutere per le prime parole d'amore che sta dedicando a Claudia ...

Uomini e donne - incidente stradale per Nilufar Addati : “Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell’incidente in macchina”. Nilufar Addati comunica ai follower la disavventura che le è capitata. La ex tronista di Uomini e donne, tornata single dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi, ha avuto un incidente che si è risolto con un grande spavento e qualche danno all’auto, ma lei per fortuna sta bene. La dinamica dell’incidente Su Instagram la giovane ...

Uomini e Donne : Ivan Gonzalez Ha Scelto! Ecco La Fortunata! : Durante le registrazioni di Uomini e Donne al castello il tronista Spagnolo Ivan Gonzalez ha finalmente fatto la sua scelta. Ecco di chi si tratta… e cosa ha risposto la ragazza! Durante le registrazioni di Uomini e Donne al castello il tronista Spagnolo Ivan Gonzalez ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo un lungo tentennare, durante il quale pareva non avere le idee chiare, alla fine Ivan ha scelto Sonia Pattarino come sua fidanzata. ...

Trono Over Uomini e Donne - Stefano Torrese : arriva una segnalazione : Stefano Torrese del Trono Over avvistato con un’altra. E Pamela Barretta? Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha ricevuto una segnalazione che ha già creato un bel subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? La lettrice del blog di gossip ha rivelato di aver visto in queste ultime ore il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Stefano Torrese insieme a una donna. La ragazza ha anche scattato delle foto ai due mentre erano impegnati a ...

Uomini e donne - Nilufar Addati assente alla scelta di Luigi Mastroianni : ecco perché : Nilufar Addati non parteciperà come ospite alla puntata speciale di Uomini e donne in cui il tronista Luigi Mastroianni farà la propria scelta. I due amici, nonché compagni di agenzia, non si incontreranno nella villa in cui si chiuderà ufficialmente l'avventura del giovane all'interno del dating show di Mara De Filippi.I fan della trasmissione, tuttavia, possono stare tranquilli: fra Nilufar e Luigi scorre ancor buon sangue. Ad impedire ...

Ivan Gonzalez vs Andrea Zelletta / Video Uomini e donne : 'fatti la tua strada' : Ivan Gonzalez contro Andrea Zelletta, Video lite a Uomini e donne: 'Ma forse ti piaccio io!', lo spagnolo accusa il neo tronista di...

Uomini e donne - Natalia Paragoni : "Il mio interesse per Ivan è andato scemando - Andrea mi ha fatto sentire me stessa" : Il trono di Ivan Gonzalez è quasi giunto a conclusione: ieri è stata registrata la scelta nel castello che andrà in onda in prima serata su Canale 5, ma nelle ultime puntate in studio una delle corteggiatrici del tronista spagnolo è rimasta particolarmente colpita dal nuovo tronista Andrea Zelletta, tanto da mettere quasi a repentaglio l'interesse per lo spagnolo.Si tratta di Natalia, che ai microfoni di Uomini e donne magazine ha ...

Oggi Uomini e Donne : Luigi si scusa. Maria De Filippi interviene : Luigi Mastroianni si scusa prima della scelta a Uomini e Donne: parla la De Filippi E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata molto importante per Luigi Mastroianni visto che è l’ultima prima dell’evento tanto atteso: la sua scelta. Il ragazzo con chi deciderà di fidanzarsi tra Irene Capuano e Valentina Galli? Chissà, intanto Oggi Luigi, prima della scelta, ha colto la palla al balzo ...

Uomini e donne - Manuel contro Davide : "Pagliaccio" (VIDEO) : Manuel vs. Davide, da che parte state? #Uominiedonne pic.twitter.com/BA6mNIxtCA— Uomini e donne (@Uominiedonne) 26 febbraio 2019 Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e donne andata in onda martedì 26 febbraio 2019, si è verificato un accesso confronto tra Manuel e Davide. I due corteggiatori di Angela Nasti hanno discusso dopo la visione dell'esterna in cui Davide ha passeggiato con la tronista per le vie di Roma indossando ...

News Uomini e Donne - Nilufar ha un incidente : cos’è successo : Nilufar Addati fa un incidente in auto: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne Queste ultime ore non sono state delle più semplici per Nilufar Addati. Cos’è successo? Ha fatto un incidente in auto. E’ stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo su instagram poco fa, asserendo: “La giornata è iniziata con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a ...