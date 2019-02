Su Quattroruote in esclusiva - A Ginevra una concept anticipa la nuova Fiat Panda

quattroruote

: Ma quindi, secondo lei @Cavicchi4R , il più volte menzionato progetto di pianale 'avveniristico' tenuto nel cassett… - rinaldochiti : Ma quindi, secondo lei @Cavicchi4R , il più volte menzionato progetto di pianale 'avveniristico' tenuto nel cassett… - quattroruote : La #Fiat porterà a #Ginevra una #concept che anticipa la nuova #Panda. Su Quattroruote di marzo, in esclusiva, la n… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) La notizia: in un anno che per il gruppo FCA risulta povero di novità di mercato, il marchioporta al Salone diunacar, che offre uninteressante apertura su ciò che arriverà nel futuro prossimo. La notizia nella notizia: laprefigura la futura generazione di uno dei modelli più importanti nella gamma del marchio italiano, anzi unicona stessa della produzione della casa torinese: la(pur avendo dimensioni un po più generose e cinque porte). La notizia nella notizia nella notizia:la svela in anteprima assoluta sul numero di marzo, in edicola dal 27 di febbraio a Milano e Roma e dal 28 nel resto dItalia. Con una settimana di anticipo rispetto al suo debutto sullo stand del Salone svizzero.Vetrina di idee. La nostra ricostruzione, che dal 5 marzo, quando lauto reale sarà presentata pubblicamente, avrà ovviamente un valore relativo, non ...