Samsung e Google collaborano per migliorare le funzionalità aziendali di Android

Google Camera per Samsung Galaxy S9 con Android Pie : tutti i link al download : I possessori dei Samsung Galaxy S9 che utilizzano la Google Camera avranno scoperto sulla propria pelle che l'app non funziona più una volta aggiornati i propri dispositivi all'ultima distribuzione Android 9.0 Pie con One UI. Se proprio non riuscivate ad ottenere i risultati desiderati con il software proprietario del colosso sudcoreano, sappiate che è stato di recente diffuso un fix che vi permetterà di riprendere ad utilizzare Google Camera a ...

Si allunga l'elenco degli smartphone supportati dalla piattaforma Google ARCore con l'aggiunta dei Samsung Galaxy J5 e Galaxy J5 Pro

Prodotti di elettronica più venduti del 2018 : Apple - Google e Samsung guidano la classifica : Nell’articolo di oggi vi mostreremo quelli che sono stati i Prodotti di elettronica più venduti del 2018 tra i consumatori italiani. A guidare la classifica stilata da alcuni esperti del settore troviamo molti modelli top di gamma dei principali marchi tra cui Apple, Samsung e Google. A seguire trovate anche il confronto con gli altri paesi europei come Spagna, Germania, Francia e Regno Unito. Nella classifica dei Prodotti elettronici più ...

Oggi è stata pubblicata la Prima classifica DxOMark Selfie che vede primeggiare, a parità di punteggio complessivo, Google Pixel 3 e Samsung Galaxy Note 9.

Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy? L’annuncio al CES : Bixby in Italiano è oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere un 2019 davvero Strepitoso, almeno stando alle dichiarazioni giunte dalla stessa Samsung in apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo. Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative a Bixby in ...

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

Samsung supporterà Amazon Alexa e Google Assistant sulle TV del 2019 : Samsung ha annunciato che gli utenti saranno in grado di controllare le imminenti tv QLED sia tramite Amazon Alexa che tramite Google Assistant, a patto che siano in possesso di un dispositivo come Amazon Echo o Google Home. Tuttavia, Alexa e Google Assistant potranno solo controllare il volume, accendere o spegnere la TV, cambiare ingresso o avviare le app selezionate, mentre Bixby dispone di funzionalità più avanzate come la possibilità ...

Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata

Un'indiscrezione si dice certa del fatto che Samsung integrerà il rivale Google Assistant nel sistema operativo delle proprie smart TV

Samsung Pay e Google Pay sono ora compatibili con le carte di credito rilasciate da UBI Banca: i clienti potranno effettuare pagamenti direttamente da smartphone e smartwatch.

Mentre Samsung brevetta sei diverse varianti del notch, Google brevetta una possibile soluzione all'usura degli schermi pieghevoli.