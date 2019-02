Roma | De Rossi porta punti Ma ora Di Francesco deve gestirlo

De Rossi che fare? La Roma con lui vince molto di più - ma ora va gestito : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Fosse per Eusebio Di Francesco , lui non ci rinuncerebbe mai a De Rossi , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Per la qualità, il carisma e la specificità del giocatore applicata al ruolo. De Rossi, però, in campo non ci può più andare sempre, perché il ginocchio destro va gestito e sovraccaricarlo ...

Roma - vittoria col cuore : i giallorossi superano il Frosinone 3-2 nei minuti di recupero : Non è stata una grande Roma, questo è certo, ma era fondamentale vincere. La squadra di Di Francesco doveva dare continuità alla serie positiva di vittorie ottenute contro Porto (in Champions) e Bologna. Baroni schiera il suo rinomato 3-5-2 avente come punto di riferimento le 2 punte Ciano e Ciofani. Il tecnico giallorosso risponde con il consueto 4-2-3-1 risparmiando i diffidati Cristante, Florenzi e il baby talento Zaniolo dato che tra una ...

Frosinone-Roma 2-3 : Dzeko al 95' salva i giallorossi dalla figuraccia : Una Roma deludente vince in extremis a Frosinone per 3-2 e resta a punto dal Milan, quarto in classifica. In gol Ciano, Dzeko, Pellegrini, Pinamonti e ancora Dzeko al 95'. LEGGI LA CRONACA .

La Roma vince al 95' a Frosinone : Dzeko regala la vittoria ai giallorossi : La Roma di Eusebio Di Francesco vede le streghe per mezz'ora contro il Frosinone di Marco Baroni, va sotto nel punteggio con la papera di Olsen, la ribalta nel giro di un minuto con le reti di Dzeko e ...

Frosinone-Roma - torna De Rossi il riequilibratore : Poche certezze. L'unica si chiama Daniele De Rossi: 'Contro il Frosinone partirà titolare', l'ammissione di Di Francesco. torna Daniele, torna il riequilibratore. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 , più ...

Roma - Di Francesco : 'Zaniolo per la sua età ha giocato tanto a ritmi alti. De Rossi sarà titolare' : 'Zaniolo potrebbe anche riposare, ma non do vantaggi. Lui per la sua età ha giocato tanto a ritmi altissimi facendo ottime gare. Non possiamo pretendere che faccia partite a un determinato livello. È ...

Roma - Sarri in pole per la prossima stagione? : Aria di rivoluzione in casa Roma. Sembra che i giallorossi siano pronti ad una rivoluzione partendo dalla panchina.Eusebio Di Francesco potrebbe non essere più l’allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. L’attuale tecnico giallorosso più volte è stato sulla graticola in queste due stagioni e gran parte del suo futuro se lo gioca con il risultato finale di questo campionato. Ciononostante da qualche tempo la sua ...

Roma - niente montagna : il prossimo ritiro ancora a Trigoria : Roma - niente montagne, la Roma resta a casa . Anche la prossima estate la squadra giallorossa svolgerà la prima parte del ritiro al centro sportivo Fulvio Bernardini . Nonostante il caldo percepito a ...

Roma - Zaniolo 'No paragoni con Totti - un sogno ripetere cammino suo e di De Rossi' : Roma - La Roma ha creduto in lui e Nicolò Zaniolo sta ripagando questa fiducia a suon di gol e prestazione super. Ma non solo, perché il giovane talento giallorosso ha intenzione di rimanere nella ...

DIRETTA MIDTJYLLAND Roma/ Risultato finale 5-3 - rigori - : giallorossi eliminati : MIDTJYLLAND ROMA Primavera vale come playoff della Youth League 2018-2019 in gara secca: segui questa partita in DIRETTA tv e DIRETTA streaming video

Roma-Bologna 2-1 : i giallorossi soffrono - poi Kolarov e Fazio lanciano la corsa Champions : Prendi i punti e scappa. Ci vuole l'umorismo di Woody Allen per sorridere di una Roma che ha giocato l'ennesima partita negativa contro una «piccola», trovando il successo solo sugli episodi, dopo ...

La Roma batte 2-1 il Bologna : giallorossi a meno uno dal Milan : La Roma di Eusebio Di Francesco soffre oltre misura contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e ottiene tre punti d'oro in chiave Champions League anche se i rossoblù avrebbero sicuramente meritato un ...

Serie A : Roma-Bologna 2-1 - i giallorossi rimangono in scia al 4° posto del Milan : Nel Monday Night della 24a giornata di Serie A, la Roma batte 2-1 il Bologna e rimane a -1 dal quarto posto occupato dal Milan . Gli emiliani dominano il primo tempo, ma Soriano, Poli ed Edera ...

Roma-Bologna 2-1 : Kolarov e Fazio riportano i giallorossi a -1 dal quarto posto : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...