Napoli | vigili del fuoco sfrattati dalla Mostra | ' Era un presidio strategico'

Napoli - il capitano dei vigili va dal barbiere con l'auto di servizio e il collega autista : La denuncia risale a qualche settimana fa, è stata presentata in forma anonima, nascosta sotto la firma di un fantomatico 'comitato per la legalità di via de Giaxa', alla Procura. È corredata di nomi, ...

Napoli : bambini sfruttati per l'elemosina - intervento dei vigili nella stazione : Sette casi di bambini sfruttati per l'accattonaggio in strada sono stati scoperti da inizio anno ad oggi dalla Polizia Municipale a Napoli. L'ultimo intervento è stato effettuato ieri dall'Unità ...

De Magistris lancia l'allarme quota 100 : 'Napoli perderà altri vigili urbani' : 'La coperta non è corta, è cortissima. L'unico dato certo, di fronte alle promesse fatte da altri, di organici che si dovevano rafforzare, e rimaste parole, è che noi siamo riusciti il 31 dicembre ...

Napoli-Lazio : i convocati e le parole della vigilia : Napoli-Lazio: i convocati e le parole della vigilia Il big match della 20a giornata di Serie A è sicuramente il posticipo domenicale Napoli-Lazio. Allo stadio San Paolo domenica 20 gennaio 2019 alle ore 20:30, andrà in scena una partita importantissima per le due formazioni, che si daranno battaglia per provare a strappare l’intera posta in palio. Entrambe non devono veder scappare le squadre poco sopra di loro, nello specifico la ...

Napoli - blitz dei vigili urbani : sequestrati 1 - 5 quintali di botti a Capodichino : La polizia municipale di Napoli ha effettuato un sequestro di fuochi d'artificio per oltre 1,5 quintali di materiale esplodente pericoloso. Gli uomini del Reparto Tutela Ambientale, nel percorrere la ...

I vigili del fuoco di Napoli tra i migliori team di soccorso al mondo : Napoli. Avevano rimosso gran parte delle macerie a mano per il forte rischio che tutto collassasse e per la criticita' dovuta alla posizione degli edifici. Braccia, mani e tanta forza di volonta', ...