Mondiali jr | prima medaglia azzurra

Sci alpino – Mondiali Juniores - Vinatzer al comando dopo la prima manche dello slalom maschile : prima manche strepitosa nello slalom ai Mondiali Juniores in Val di Fassa per l’azzurro, che ha oltre un secondo su tutti i rivali Strepitosa prima manche di Alex Vinatzer nello slalom dei Mondiali Juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch l’altoatesino, partito con il pettorale numero 4, ha chiuso la prova con il tempo di 51″68, e al momento ha un vantaggio di 1″13 sullo statunitense Benjamin Ritchie e 1″25 ...

Squash - Mondiali 2019 : Egitto protagonista nella prima giornata degli ottavi di finale : Terza giornata di gare e prima parte degli ottavi di finale archiviata a Chicago, negli Stati Uniti, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Squash. nella notte italiana sono infatti andate in scena le prime quattro sfide del terzo turno, in attesa delle altre quattro partite che si giocheranno questa notte ed andranno a definire il programma dei quarti di finale. La sorpresa principale è arrivata in campo femminile, dove ...

Ciclismo - svolta storica : i Mondiali potrebbero sbarcare in Africa per la prima volta nella storia : Ciclismo, il Rwanda si è candidato per ospitare i Mondiali del 2025: sarebbe una svolta storica che l’UCI si appresta ad accogliere di buon grado Ciclismo, al vaglio una novità che sarebbe a suo modo storica. I Mondiali potrebbero infatti sbarcare per la prima volta nella storia in Africa. Secondo quanto riportato da tuttobiciweb infatti, il Rwanda avrebbe avanzato ufficialmente la propria candidatura per l’edizione 2025. ...

Ciclismo - i Mondiali possono sbarcare in Africa! Il Rwanda si candida per una prima volta storica : I Mondiali di Ciclismo potrebbero sbarcare in Africa per la prima volta nella storia! Il Rwanda ha infatti avanzato ufficialmente la propria candidatura per organizzare l‘edizione del 2025, tra sei anni la rassegna iridata potrebbe svolgersi nel Continente Nero. Aimable Bayingana, Presidente della Federazione Nazionale di Ciclismo, ha annunciato la candidatura accogliendo così l’invito della UCI che ha più volte sollecitato i Paese ...

LIVE Salto con gli sci - Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania in ampio vantaggio su Austria e Giappone dopo la prima serie : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di Salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile. dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di ...

Speed skating - Mondiali sprint Heerenveen 2019 : dopo la prima giornata in testa Nao Kodaira e Pavel Kulizhnikov. 23° David Bosa : La prima giornata dei Mondiali sprint di Speed skating in corso ad Heerenveen, in Olanda, si chiude con la nipponica Nao Kodaira in testa tra le donne ed il russo Pavel Kulizhnikov primo tra gli uomini. Al termine delle prime due prove, su 500 e 1000 metri, che verranno replicate domani, l’unico azzurro in gara, David Bosa, è 23° su 28 concorrenti. Nella classifica femminile in testa c’è la nipponica Nao Kodaira con un totale di ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : è doppietta tedesca a Innsbruck - Markus Eisenbichler trionfa su Karl Geiger. Terzo Killian Peier. Azzurri fuori nella prima serie : Giorno di gloria per la Germania ai Mondiali di Salto con gli sci: sul Bergiselschanze di Innsbruck (HS130) il Paese torna a mettere a segno una doppietta iridata a vent’anni di distanza da quando ci riuscirono Martin Schmitt e Sven Hannawald a Ramsau. Dall’Austria all’Austria, cambia il luogo e differiscono anche i protagonisti: quest’oggi la gloria tocca a Markus Eisenbichler davanti a Karl Geiger, con il nuovo Campione ...

Sci alpino - Sofia Goggia in gran forma dopo i Mondiali : l’azzurra domina la prima prova di discesa a Crans Montana : prima prova di discesa a Crans Montana, Sofia Goggia stabilisce il miglior tempo con 80 centesimi di vantaggio su Corinne Suter. Quinta Marsaglia Sofia Goggia domina la prima prova di discesa disputata a Crans Montana, dimostrando di essere tornata in grande forma dai Mondiali di Are. L’azzurra ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’30″18, con ben 80 centesimi di vantaggio sull’argento mondiale Corinne Suter e ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - prima manche slalom femminile : Della Mea in corsa per il podio : Della Mea sesta dopo la prima manche dello slalom ai Mondiali juniores in Val di Fassa: è a 51 centesimi dal podio Lara Della Mea sesta e Marta Rossetti nona al termine Della prima manche dello slalom femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Sulla pista Aloch la friulana ha chiuso la propria prova con il tempo di 52″54, con 1″21 di ritardo dallo slovena Meta Hrovat, a caccia di riscatto dopo l’uscita nella seconda ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - Robinson campionessa nel gigante femminile : Sarocco prima tra le azzurre in Val di Fassa : Saracco, ottima seconda manche: 15ª nel gigante femminile ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Trionfa la neozelandese Robinson Alice Robinson è la nuova campionessa del mondo juniores del gigante femminile. La 17enne neozelandese continua a bruciare le tappe e si propone sempre di più come uno dei più grandi talenti in circolazione: appena dieci giorni fa a Berchtesgaden ha vinto la sua prima gara di Coppa Europa, sempre in gigante, poi ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa tre italiani nella top ten della prima prova di discesa maschile : prima prova di discesa maschile per i Mondiali juniores in Val di Fassa, tre azzurri nella top-10 prima giornata di allenamenti ufficiali sulla pista LaVolata di Passo San Pellegrino per i discesisti che mercoledì 20 febbraio si giocheranno le medaglie nei Mondiali juniores. Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Manuel Traninger con il tempo di 1’20″34 davanti allo svizzero Lars Roesti e all’altro ...

Mondiali di sci - Hirscher domina la prima manche dello slalom speciale : ÅRE, SVEZIA, - L o slalom speciale maschile è l'ultima gara in programma dei Mondiali di sci 2019. Tutti gli occhi sono puntati su Marcel Hirscher , ancora alla ricerca del primo oro in questa ...

Sci - Mondiali Are – Da Vinatzer a Razzoli e Gross : le dichiarazioni degli azzurri prima dell’ultima gara : Tutto pronto per l’ultima gara dei Mondiali di Are: le emozioni di Vinatzer, Razzoli e Gross a poche ore dall’inizio Parlano gli azzurri dello slalom a poche ore dall’ultima gara dei Mondiali di Are: Alex Vinatzer: “Dopo la medaglia nel Team Event, abbiamo sciato per tre giorni nello slalom. Le condizioni non erano mai le stesse. Speriamo diventi un po’ più freddo, così la neve indurisce un po’, perché a ...