Juventus | futuro difesa con Romero

Juventus - Galeone svela il futuro di Allegri : "Lascerà a fine stagione" : "La Juventus in questo momento non sta benissimo mentre il Napoli sta attraversando un periodo molto buono, ha fatto una buonissima partita col Parma. Domenica si incontrano la seconda contro la prima,...

Juventus - clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri - : Massimiliano Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. A riportare le indiscrezioni sull'addio a giugno del tecnico toscano, da cinque anni sulla panchina bianconera, il ...

Il calciomercato oggi – La bomba sul futuro della Juventus e di Ronaldo : Il calciomercato oggi – La Juventus è sicuramente delusa della stagione dopo l’importante esborso economico per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Allegri è riuscito nell’impresa di far diventare normale il calciatore più forte al mondo. Per questo motivo secondo quanto riportato dalla Spagna il portoghese si sarebbe pentito della scelta fatta in estate e già vorrebbe cambiare maglia con il ritorno al Manchester United. La situazione ...

Juventus - Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro : Juventus, Dybala è ritrovato – Mentre alla Juventus si coccolano un Dybala ritrovato (nell’umore, nelle prestazioni e in zona gol) n casa Inter è di stretta attualità la vicenda legata al futuro di Mauro Icardi. In meno di una settimana si è passati da un rinnovo “in progress” alla decisione della società di spodestare l’argentino […] L'articolo Juventus, Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro proviene da Serie A News ...

ESCLUSIVA Moggi : “Juventus - tutto sulla Champions. Sul futuro di Allegri e Icardi…” : Moggi – In un periodo cruciale per la stagione della Juventus, che si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid per una partita dai mille significati, abbiamo sentito Luciano Moggi. L’ex direttore sportivo bianconero (dal 1994 al 2006, ndr) ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di SerieAnews.com, commentando la sfida che si terrà mercoledì al Wanda Metropolitano di […] L'articolo ESCLUSIVA Moggi: “Juventus, tutto ...

Juventus - Paratici svela tutto : le voci su Icardi ed il futuro di Dybala e Allegri : “Noi stiamo bene, con l’Atletico saranno due partite impegnative e difficili. La Champions però non è un ossessione, ma uno stimolo. Ogni anno cerchiamo di essere competitivi in ogni competizioni. Per vincerla servono tante cose, anche un po’ di fortuna. Si deciderà sui dettagli”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juvents, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...

Icardi-Juventus - Marotta fa chiarezza sul futuro dell’argentino : Icardi-Juventus – Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima dell’inizio del match con la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky sulla questione Icardi. Per il dirigente ex Juve Icardi è un punto fermo per i nerazzurri, e presto gli verrà formalmente proposto il rinnovo. Icardi-Juventus, le parole di Marotta sul futuro dell’argentino “Icardi? Il rinnovo […] More

Inter - il futuro di Icardi fra il Chelsea e la Juventus : ROMA - Mentre Spalletti annuncia il forfait di Icardi anche per la sfida contro la Samp, si moltiplicano le voci di mercato che riguardano l'ormai ex capitano nerazzurro. La perdita dei gradi di ...

Juventus - Allegri al bivio : il futuro si gioca sulla Champions : TORINO - Il primo passaggio, quando gli chiedono un giudizio tecnico su Aaron Ramsey , il cui ingaggio è stato ufficializzato lunedì dalla Juventus : 'Non lo so, i giocatori vanno allenati per dare ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l'Atletico nel ...

Tutto su Ramsey - il futuro centrocampista della Juventus : Aaron James Ramsey (Caerphilly, 26 dicembre 1990) è un calciatore gallese, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale gallese. Può giocare come trequartista o in alternativa anche come esterno offensivo su entrambe le fasce. È un centrocampista completo, dotato di buona visione di gioco e abile negli inserimenti in zona gol. Il 10 giugno 2008 è stato confermato che, dopo gli incontri con Arsenal, Manchester United ed Everton, il ...

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Juventus - Manduzkic e Kean : presente e futuro - Paratici al lavoro per 'blindarli' (RUMORS) : La Juventus si muove per due importanti rinnovi di contratto. Manduzkic e Kean sono entrambi legati alla “Vecchia Signora” fino al 2020 e Paratici si sta muovendo per blindare i due giocatori che rappresentano il presente e il futuro dei Campioni d’Italia. Entrambe le mosse dovrebbero essere 'studiate' con l’allenatore Massimiliano Allegri, che stravede per il croato e continua a gestire il talentino azzurro per provare a farlo diventare un ...

Juventus pensa anche al futuro : ufficiale l'arrivo di Ramsey a luglio : TORINO - Dal 1° luglio 2019 Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus. Nessuna supposizione, niente voci di mercato ma un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet della società ...