I ' Ferragnez' sul tappeto rosso del party di Vanity Fair

(Di martedì 26 febbraio 2019) Lo scorso anno aspettava l’arrivo del figlio Leone, e per questo era stata costretta a declinare l’invito. Ma questa volta non è mancata alla festa organizzata da, l’afterpiù 'cool' del momento - organizzato come consuetudine dopo la cerimonia degli Oscar - che si è tenuto a Los Angeles, tra il Beverly Hills City Hall e il Wallis Annenberg Center. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la fashion blogger numero uno al mondo, bionda ed elegantissima in un abitoda urlo made Gianbattista Vialli con un lungo strascico e un fiocco. Ai piedi indossava un paio di sandali neri impreziositi da brillanti Swarowski, calzature del brand Chiara Ferragni, e anche il marketing è stato accontentato… Accompagnava la bella Chiara, anche lui elegantissimo in smoking nero Prada, il consorte Federico Lucia, in arte Fedez. Come sempre i due non si sono risparmiati e si sono concessi ai ...