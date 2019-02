Bari | ivoriana di 47 anni aggredita da un gruppo di donne | “Calci e pugni perché nera E

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sono passate da poco le 19. Edith,di 47, sta percorrendo il sottopasso che dal centro diporta dall’altra parte della città. Ha da poco terminato di lavorare in stazione e sta raggiungendo la sua abitazione. Una strada che la donna percorre abitualmente. Mercoledì scorso, come raccontato dall’emittente televisiva Tele, Edith incrocia undi cinque o sei, dai 25 ai 50. Chiede permesso per poter passare ma nessuna di loro si sposta. Lei scende dal marciapiede e le supera. “Permesso, permesso un c…o”, dice una di loro. Poi Edith viene colpita al volto. Ildisi stringe attorno a lei. Una di loro dice: “Vattene da qua, torna al tuo Paese”. La 47enne cerca di chiamare la polizia ma mentre è al telefono, viene colpita con calci eda ognuna di loro: al branco – secondo quanto la vittima racconterà ai carabinieri – si ...