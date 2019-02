All' esame per la guida con auricolare e videocamera | ma lo tradisce il volume del

Decreto pensioni : inizia esame in Senato - ma correttivi importanti sono attesi Alla Camera : Oggi 25 febbraio è una giornata molto importante per quanto riguarda il Decreto sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza. Il cosiddetto "Decretone" infatti arriva in aula al Senato per il via libera di Palazzo Madama che dovrebbe arrivare al massimo giovedì. L’agenda odierna è piena, con in calendario anche il summit governo-sindacati che avrà come argomento proprio la materia previdenziale. Ci sono ancora alcuni emendamenti che necessitano ...

Morti Alla Solfatara - a maggio udienza per l'esame della perizia : Il presidente aggiunto del Gip di Napoli, Isabella Iaselli, ha fissato per lunedì 20 maggio l'udienza camerale per esaminare la perizia prodotta dai sette esperti incaricati di valutare i rischi del ...

Maturità 2019 - 100 giorni All'esame : scatta la corsa ai riti propiziatori. Ecco dove : La Maturità cambia ma le tradizioni restano. Tra queste, i riti scaramantici e propiziatori occupano una posizione di primo piano. E quest'anno i partecipanti potrebbero essere più numerosi del solito,...

Pistoia - bara All'esame di guida e viene tradito dal ronzio dell'auricolare : denunciato : Un 36enne è stato denunciato per truffa dopo aver barato alla prova scritta dell' esame di guida presso la Motorizzazione civile di Pistoia. L'uomo aveva nascosto un cellulare sotto la camicia e ...

Il Milan di Gattuso All'esame di maturità : Giorgio Coluccia Non ditelo a Gattuso. Per il Milan quattro partite abbordabili nelle prossime cinque. Sulla carta, sia chiaro. Cagliari, Empoli e Sassuolo a San Siro più la trasferta con il Chievo ...

Caso Sissy Trovato Mazza - cosa è emerso dAll’esame del computer dell’agente : Il 1 febbraio sono cominciati gli esami sul computer portatile dell'agente Sissy Trovato Mazza per stabilire se sia stato manomesso come paventato dalla famiglia. Il dottor Aldo La Marca anticipa a Fanpage.it i primi risultati dell'accertamento. Notizie anche sull'esame del DNA sulla pistola, parla la consulente Barbaro.Continua a leggere

Taglio parlamentari - il testo All’esame del Senato. Fraccaro : “Auspico l’unanimità” : La proposta di riforma costituzionale che prevede il Taglio di 345 parlamentari arriva all’esame del Senato. Il testo, annunciato da Movimento 5 stelle e Lega lo scorso ottobre insieme a un’altra proposta sull’introduzione del referendum propositivo per le leggi di iniziativa popolare (ora in discussione alla Camera), prevede la riduzione degli eletti da 630 a 400 a Montecitorio e da 315 a 200 a Palazzo Madama. ...

SpAlletti - non mi sento sotto esame : ANSA, - MILANO, 3 FEB - ''Non sono sotto esame, anche perché la squadra mi segue ancora. Gli attestati di stima servono a chi è in bilico, nel mio lavoro quotidiano non cambia nulla. Cosa ci manca? ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : Andreas Seppi darà il via Alle danze - esame sull’erba per Matteo Berrettini : E sull’erba di Calcutta (India) da domani si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Coppa Davis 2019. Un’edizione tanto attesa, quella della rivoluzione e delle polemiche. In tutto questo, si inizia dal primo turno: 24 Paesi in lizza per 12 posti ...

'Decretone' - al via esame in Senato. Già 800 le richieste di pensione giunte All'Inps : Al momento sono circa 290mila i lavoratori che potranno anticipare l'uscita dal lavoro con i parametri della cosiddetta 'Quota 100' superando cosi i vincoli previsti dalla Legge Fornero. Le richieste ...

'Decretone' al via esame in Senato. Già 800 le richieste giunte All'Inps : Al momento sono circa 290mila i lavoratori che potranno anticipare la pensione con i parametri della cosiddetta 'Quota 100' superando cosi i vincoli previsti dalla Legge Fornero. Le richieste possono ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia - sarai All’altezza della situazione? Livello altissimo - azzurri sotto esame verso i Mondiali : Meno di una settimana al via. Sabato pomeriggio comincia uno dei periodi più intensi per il Rugby Italiano: quello del Sei Nazioni. Gli azzurri affronteranno nel week-end, ad Edimburgo, la Scozia: subito un appuntamento importante per loro che affrontano una stagione fondamentale, visto che a fine anno ci sarà l’appuntamento del quadriennio, i Mondiali in Giappone. Il girone iridato dell’Italia sarà poi da mission impossible: Nuova ...

PAllavolo – Serie A2 maschile : Club Italia Crai All’esame Materdomini - una gara da non fAllire per gli azzurrini : Una gara che metterà di fronte due formazioni che navigano nelle stesse acque dal punto di vista della classifica Per la quinta giornata del girone di andata, il Club Italia Crai sarà impegnato nella trasferta di Castellana Grotte, dove domani alle 20.30 affronterà la Materdomini. Una gara che metterà di fronte due formazioni che navigano nelle stesse acque dal punto di vista della classifica, con la formazione di casa che ha solo tre ...

Volley - Coppa Italia 2019 - quarti di finale. Trento e Perugia All’esame di veneto : Esame di veneto per le prime due forze della Superlega di Volley nella prima giornata dedicata ai quarti di finale di Coppa Italia che si disputano in gara secca sul campo della migliore classificata al termine dell’andata del massimo campionato. Perugia e Trento domani sera affrontano rispettivamente Padova e Verona in sfide dall’esito tutt’altro che scontato. La partita sulla carta più equilibrata è sicuramente quella di Trento con i padroni ...