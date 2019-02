Roma | albero cede e schiaccia 3 auto | 2 feriti gravi

Roma : crolla albero di 30 metri - auto colpita. Due feriti gravi. : Ancora danni a Roma all'indomani della tempesta di vento che ha provocato ingenti danni e la caduta di numerosi alberi nella capitale. Nel corso della mattinata un pino marittimo alto 30 metri, reso...

Roma - albero cade su tre auto in viale Mazzini : due feriti - uno è grave : Due persone sono rimaste ferite questa mattina a Roma, colpite da un albero caduto in viale Mazzini. L’albero, un pino marittimo alto 30 metri, è precipitato all’altezza del civico 103, davanti alla sede della Corte dei conti, colpendo tre auto. Come riporta Il Messaggero, i due feriti, di cui uno in modo grave, sono un passante e una persona all’interno di un’auto: sono stati trasportati dal 118 in codice rosso ...

Roma : albero si abbatte su viale Mazzini - 3 feriti : Roma – Tre persone ricoverate, due delle quali in codice rosso, per la caduta di un albero a viale Mazzini, a Roma. Un pino marittimo di circa tre metri e’ infatti crollato, ancora per il forte vento, colpendo almeno quattro auto. Dei feriti gravi, ricoverati rispettivamente al Santo Spirito e al policlinico Umberto I, uno forse si trovava alla guida della sua macchina, mentre l’altro transitava a piedi. La strada e’ al ...

Roma - crolla albero in viale Mazzini e schiaccia tre auto : due feriti gravi : Continua l'emergenza alberi a Roma dopo il vento che sabato ha fatto precipitare circa 300 piante come fossero foglie. Questa mattina, in viale Mazzini civico 103, davanti al sede della Corte dei...

Maltempo Roma - albero cade su un taxi : viale Trastevere bloccato : Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto poco fa su un taxi a viale Trastevere. L’autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è bloccata. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte L'articolo Maltempo Roma, albero cade su un taxi: ...

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : muore uomo di 45 anni. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : un ferito grave. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava l'uomo. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Roma - albero si abbatte su un'auto : morto l'uomo alla guida : Un uomo di 45 anni è morto schiacciato da un grosso pino che si è schiantato a terra, forse a causa delle forti raffiche di vento a Guidonia, vicino Roma. L?uomo transitava in...

