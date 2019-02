Oscar,con i Queen al via la cerimonia

: Charlize Theron sceglie Dior per il red carpet degli Oscar 2019. Seguite l'evento con noi - vogue_italia : Charlize Theron sceglie Dior per il red carpet degli Oscar 2019. Seguite l'evento con noi - vogue_italia : 70 abiti da Oscar. In attesa di sapere chi vincerà quest'anno, ecco una gallery con il meglio dei red carpet degli… - vogue_italia : In attesa degli Oscar, Vogue ha selezionato le migliori collaborazioni tra registi e designer. Scopritele con noi... -

Con l'esibizione deisul palco del Dolby Theatre di Los Angeles si è aperta ladegli2019. Un omaggio a Freddie Mercury non casuale visto che Bohemian Rapsody, il film che racconta la vita del grande artista è tra i super candidati di quest'anno.per la migliore attrice non protagonista a Regina King per 'Se la strada potesse parlare' di Barry Jenkins.(Di lunedì 25 febbraio 2019)