Non è l' arena | il crollo di Matteo Renzi in diretta da Giletti | La famiglia

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo audace : tacchi a spillo e coscia nuda - lo studio di Giletti ai suoi piedi : Nunzia De Girolamo, ieri in diretta 24 febbraio a Non è l'Arena, era più conturbante che mai. L'ex onorevole di Forza Italia, presenza fissa nel salotto di La7 condotto da Massimo Giletti, indossava una gonna che saliva sulla coscia e un paio di stivaloni argentati fino al ginocchio. I tacchi erano

Non è l'Arena - Renzi parla dei genitori e si arrabbia col pubblico : "Non c'è niente da ridere" (Video) : Un Matteo Renzi diverso, almeno sotto il profilo televisivo. Pochi sorrisi, battute azzerate e toni duri, soprattutto quando durante la lunga intervista a Non è l’Arena l’argomento vira sui suoi genitori, agli arresti domiciliari da lunedì scorso.Al momento della comunicazione della notizia, l’ex premier era impegnato in una tappa della presentazione del suo libro. “Stavo firmando delle copie, con una scusa sono andato in bagno, ho aperto ...

RACCOLTE 150 DENUNCE-QUERELE PER DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DEL PROGRAMMA ´Non E' L'ARENA´SU LA7 E DI MASSIMO GILETTI : DOMATTINA UDIENZA DINANZI AL GUP DI TERMINI IMERESE DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO DEL NOTO CONDUTTORE Mezzojuso – Oltre 150 DENUNCE-QUERELE per DIFFAMAZIONE nei CONFRONTI del PROGRAMMA televisivo "Non è l'...

La rivelazione hot a Non è l'Arena di Giletti : "Ho sperimentato la frusta" : Il racconto bollente Michelle Ferrari lo fa in diretta a Non è l'Arena. Ospite di Massimo Giletti, l'attrice dedica alcuni minuti a parlare della sessualità. ' Ho sperimentato la frusta - racconta la ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : "Con l'autonomia nessuno avrà più scuse" : "Autonomia significa gestire direttamente i propri servizi e non hai più scuse. Se fai male, è colpa tua". Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, spiega con poche parole e molta chiarezza perché l'autonomia delle regioni è importante: "l'autonomia è una battaglia del

Non è l'Arena - Massimo Giletti e l'ultima vendetta contro la Rai : "Quella roba in tv?" : Massimo Giletti ha criticato il programma di Raitre Alla lavagna, in particolare per la scelta degli autori di far discutere i bambini con i politici. Durante Non è l'Arena di domenica 11 febbraio, Giletti ha dato ampio spazio alla discussione sul programma, concentrandosi soprattutto sulle polemich

Sanremo - il vero Dopofestival lo fa La7. A Non è l'Arena è Sgarbi-D'Agostino show : E alla fine il vero Dopofestival lo realizza La7. A Non è l’Arena va in scena il commento ‘a bocce ferme’ di Sanremo, con Massimo Giletti che cavalca le polemiche del giorno dopo incentrate sulla vittoria di Mahmood a scapito di Ultimo.In campo l’artiglieria pesante, da Roberto D’Agostino a Vittorio Sgarbi, passando per Luca Telese. Il taglio del dibattito è politico. Si punta il dito contro la giuria d’onore, ‘colpevole’ di non aver ...

Non è l'Arena - la dottoressa Andreoli e la verità scientifica sui gay : guardate la faccia di Daniela Santanchè : La faccia di Daniela Santanchè è tutto un programma. A Non è l'Arena da Massimo Giletti si parla di omosessualità e la dottoressa Stefania Andreoli esprime un punto di vista scientifico sul punto che divide, ancora una volta, l'esponente di Fratelli d'Italia e Vladimir Luxuria, anche lei in studio:

Sanremo - il vero Dopofestival lo fa La7. A Non è l'Arena è Sgarbi-D'Agostino show : E alla fine il vero Dopofestival lo realizza La7. A Non è l’Arena va in scena il commento ‘a bocce ferme’ di Sanremo, con Massimo Giletti che cavalca le polemiche del giorno dopo incentrate sulla vittoria di Mahmood a scapito di Ultimo.In campo l’artiglieria pesante, da Roberto D’Agostino a Vittorio Sgarbi, passando per Luca Telese. Il taglio del dibattito è politico. Si punta il dito contro la giuria d’onore, ‘colpevole’ di non aver ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la rivelazione di Signorini su cosa gli concedono alla Rai : dominio assoluto : Sembra sempre più vicino il ritorno in Rai di Massimo Giletti : dopo il sofferto addio del 2017, in viale Mazzini lo starebbero aspettando a braccia aperte. Come riporta Chi , il rientro sarebbe quasi ...

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo dà lezioni a Claudio Baglioni : "Chi è - cosa deve fare a Sanremo" : "Sicuramente un'artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l'artista". Nunzia De Girolamo, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, commenta così la presa di posizione di Baglioni in senso anti-governativo. Ric

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo dà lezioni a Claudio Baglioni : 'Chi è - cosa deve fare a Sanremo' : 'Sicuramente un'artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l'artista'. Nunzia De Girolamo , ospite di Massimo Giletti a ...

Non è l'arena - il delirio di Andrea Scanzi : "Morgan fuori da Sanremo per colpa di Berlusconi" : "E' l'ultimo colpo di coda di Silvio Berlusconi e del berlusconismo". Andrea Scanzi , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, si dice contrario all'esclusione di Morgan dal Festival di Sanremo: "E' il trionfo dell’ipocrisia", sbotta il giornalista e aggiunge che "senza l'alcool e le droghe