Milan – Donnarumma compie 20 anni - Abbiati sicuro : “deve migliorare di testa - ma è già un campione” : L’ex dirigente del Milan ha parlato del portiere rossonero, tessendone le lodi ma indicando anche alcune lacune da colmare Vent’anni e già oltre 150 presenza con la maglia del Milan, un numero spaventoso per Gianluigi Donnarumma che ha debuttato giovanissimo in Serie A con la maglia rossonera. Alfredo Falcone/LaPresse Il tempo ha dato ragione a Sinisa Mihajlovic, il primo a lanciarlo nella mischia: una scelta forte rivelatasi ...

Donnarumma - 20 anni e protagonista nel Milan e nella Nazionale : Lo ha ammesso Gattuso: «Se Gigio oggi è fra i migliori al mondo, il merito è anche di Pepe». Tutto vero. Oggi, oltre a Piatek, la forza del Milan è la difesa, fra le migliori d'Europa: solo 4 gol ...

5 curiosità sul portiere del Milan Gigio Donnarumma : Le prime pagine dei giornali spesso danno ampio spazio agli attaccanti perché ci divertono coi loro gol. Ma è importante anche evitarle le reti ed è ciò per cui si allenano giornalmente i portieri. Tra gli acquisti azzeccati del Milan durante la finestra di riparazione, Piatek e Paquetà, emergono anche le prestazioni eccelse di Gianluigi Donnarumma. Di seguito cinque curiosità sul portiere rossonero.

Calciomercato Milan - iniziano le trattative per il rinnovo di Gigio Donnarumma : Il Milan sta attraversando un ottimo periodo di forma come testimonia il quarto posto in campionato, anche se dovrà guardarsi dalla concorrenza di Roma, Lazio e Atalanta (squadra contro la quale sarà protagonista del big match della prossima giornata). Uno dei maggiori protagonisti della stagione del Milan è sicuramente il portierone Gianluigi Donnarumma, che finalmente è tornato ai suoi livelli. ‘Gigio’, dopo la rottura con i tifosi dovuta al ...

Milan - il rinnovo di Donnarumma è vicino : tutti i dettagli : Milan rinnovo Donnarumma – Dopo molte prestazioni costanti e strabilianti, Donnarumma è pronto a rinnovare con il Milan. La trattativa per il rinnovo del portierino entrerà nel vivo nei prossimi mesi e ha come obiettivo quello di allungare il contratto di Gigio fino al 2024. Cominciamo con il dire che il clima è lontano anni luce […] L'articolo Milan, il rinnovo di Donnarumma è vicino: tutti i dettagli proviene da Serie A News Calcio ...

Milan - un grande ex : 'Donnarumma è il più continuo di tutti. E' anche fortunato' : Enrico Albertosi , ex portiere del Milan , parla a Sky Sport di Gianluigi Donnarumma : 'Ha esordito giovanissimo e quando giochi a quell'età in una grande squadra giochi con incoscienza, mentre poi prendi coscienza di quello che stai facendo e quindi ...

Milan - Gennaro Gattuso : 'Paquetà incredibile'/ Ultime notizie : 'Donnarumma tra i più forti portieri al mondo' : Milan-Cagliari è terminata 3-0, soddisfatto Gennaro Gattuso: 'Sono abituato alle pressioni, devo solo continuare a lavorare'.

VIDEO Milan-Cagliari 3-0 - Highlights e sintesi. Piatek e Paquetà fanno la differenza - Donnarumma para tutto : Il Milan ha sconfitto il Cagliari per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A e si è ripreso il quarto posto in classifica con un punto di vantaggio su Atalanta, Roma e Lazio. I rossoneri sono stati perfetti a San Siro: risultato sbloccato al 13′ grazie a un autogol di Ceppitelli, nel cuore del primo tempo arriva il raddoppio di Paquetà e poi nel finale ci pensa Piatek che risolve un’azione confusa. Di seguito il VIDEO ...

DIRETTA Serie A - Milan-Cagliari 2-0 : Donnarumma salva su Joao Pedro! LIVE : Calciomercato.it vi offre la cronaca LIVE della sfida delle 20:30 DIRETTA Serie A MILAN CAGLIARI/ Il Milan di Gennaro Gattuso ospita il Cagliari , a caccia di una vittoria che manca ormai dall'ultima giornata di Serie A del 2018. ...

Milan - Gattuso sbotta su Gigio Donnarumma - : Lazio e Roma hanno vinto i rispettivi anticipi e hanno messo pressione sul Milan , che contro il Cagliari a San Siro non può permettersi di sbagliare per non perdere terreno nella corsa alla ...

Milan - ESCLUSIVO Ruiu - QSVS - : "La Champions un vero obiettivo. Vorrei trattenere il più possibile Donnarumma" : Sogni di mercato? Non ne ho, Vorrei solo tenere il più possibile Donnarumma che è già uno dei 3 portieri più forti al mondo e prima o poi purtroppo sbarcherà in un club dalle enormi potenzialità ...

Donnarumma is Back! Gigio torna a fare i miracoli e il Milan lo blinda : Dopo un inizio di 2019 ad altissimi livelli inevitabilmente si parla di Gigio Donnarumma anche in chiave mercato.Donnarumma è tornato a blindare la porta del Milan. Merito sicuramente di un assetto difensivo più solido anche se c’è da dire che gran parte del merito va al numero 99 tornato ai livelli, se non superiori, del debutto in Serie A. Il triste scorso anno è ormai alle spalle così come è un lontano ricordo anche ...

Milan - Donnarumma torna Super! Gigio di nuovo decisivo per i rossoneri : Dopo un anno tormentato, Gigio Donnarumma sembra esser tornato quello conosciuto al debutto con la maglia del Milan.Donnarumma torna super e lo fa al momento giusto. Il numero 99 rossonero è stato il migliore in campo della partita Roma-Milan con interventi da vero fenomeno in occasione di tiri tutt’altro che semplici da gestire. Ok, tutti d’accordo nel dire che il ruolo del portiere è quello di evitare che il pallone entri in ...