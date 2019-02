Mihaela morta nell’incendio ad Aosta | l’amico | “Non si è lanciata dalla finestra | è

Aosta - Mihaela Cheli morta a 21 anni : si è lanciata dalla finestra per sfuggire all'incendio in mansarda : Ha tentato si sfuggire alle fiamme lanciandosi dalla finestra ma poi è morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli , la 21enne, residente a Chiavari, che nella notte tra venerdì e...

Aosta - è morta Mihaela Cheli : si era lanciata dal terzo piano per sfuggire a un incendio : E' morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne ligure che per sfuggire ad un incendio si è lanciata dal terzo piano dell'edificio dove si trovava in vacanza col fidanzato e un amico, facendo un volo di 10 metri. I suoi organi verranno donati. Intanto, continuano le indagini per capire come sia scoppiato il rogo.Continua a leggere