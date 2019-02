Marcella Bella vs Ora o Mai Più | «Agli autori interessava che ci scanassimo per avere più

Marcella Bella contro tutti. La produzione di Ora o mai Più? “Mi ha tirato una coltellatina. Orietta Berti invidiosa e iena. Canzian? Maleducato” : Una Marcella Bella così scatenata non si era mai vista in tanti anni di carriera. Solitamente sempre sorridente ed elegante, la cantante di Montagne Verdi ha deciso di tirare fuori gli artigli per graffiare forte. Solo nella scorsa puntata di Ora o Mai Più la coach se l’è presa, in ordine: con la produzione, rea di aver mostrato (a suo dire senza consenso) un filmato proveniente dalle prove in cui lamentava il poco spazio assegnatole per ...

Ora o Mai Più - Marcella Bella vs il suo fuorionda : «E’ disonesto. Non avevo la luce in faccia - è stato anche un danno visivo». E poi si scontra con Red Canzian – Video : Marcella Bella La quinta puntata di Ora o Mai Più non è stata caratterizzata solo dalla bagarre tra Donatella Rettore e Donatella Milani, ma anche da una serie di polemiche che ha visto protagonista Marcella Bella. Il tutto nasce quando, durante la clip di presentazione del duetto tra la maestra e Silvia Salemi, viene mandato un fuorionda in cui la prima si lamenta con il maestro Leonardo de Amicis per il troppo poco spazio datole nel duetto ed ...

Ora o mai più - Marcella Bella si sfoga : "Sono stata usata - gli autori aizzano a dare voti bassi" : Nel 2002 cantava Scusa ci sto, ma giunti alle battute finali di Ora o mai più, Marcella Bella non ci sta più e ha affidato ad Instagram lo sfogo contro il talent show del sabato sera di Rai1, al quale partecipa in qualità di membro della giuria e coach di Silvia Salemi.Nella scorsa puntata, la cantante siciliana si era già resa protagonista di uno scontro a distanza con gli autori che confezionano i filmati che vengono trasmessi prima ...

