Mahmood | Mio padre si è rifatto vivo dopo la vittoria di Sanremo

Domenica In - da Mara Venier la commovente rivelazione di Mahmood : "Ho sentito mio padre e..." : Ospite di Mara Venier a Domenica In, il vincitore del Festival di Sanremo Mahmood è tornato a parlare del padre, di cui tanto s'era detto dopo il trionfo del suo brano "Soldi". Il cantante ha raccontato di aver sentito il genitore telefonicamente dopo un lungo periodo di silenzio: "Mio padre se n'è

Mahmood gela giornalista : 'Il mio Paese è l'Italia' - vecchio video diventa virale adesso : Mahmood è stato incoronato vincitore della 69^ edizione del Festival di Sanremo. Tra contenti e scontenti ancora oggi si parla della sua vittoria. In queste ore sul web è diventato virale un video in cui una giornalista fa una vera e propria gaffe nei confronti del cantautore italo-egiziano. L'intervista al rapper risale al mese di dicembre, ma è stata ripescata da alcuni utenti del web. Nel video pubblicato da qualche ora su Twitter si sente la ...

"Cosa ti manca del tuo Paese?" - Mahmood imbarazzato : "Il mio Paese è l'Italia" : Sta facendo il giro del web un'intervista fatta al rapper milanese qualche mese fa. Clamorosa la gaffe della giornalista

Mahmood : "Mio padre se ne è andato quando avevo 5 anni. La rabbia? L'ho superata. Se sono gay? Specificare vuol dire fare distinzione" : Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Soldi", in cui racconta il contrastato rapporto col padre. Dopo le polemiche legate alla discrepanza di parere tra il televoto e la giuria di qualità che ha dichiarato la sua vittoria a Sanremo il 27enne milanese, con mamma sarda e papà egiziano, sulle pagine del Corriere della Sera parla della sua vita ...

Nella periferia di Mahmood : “È il mio mondo - io resto qui” : La scuola, l’oratorio. E poi il bar dove faceva cappuccini. E il tram per Rozzano. Tra i palazzoni di Gratosoglio con il cantante che ha vinto a sorpresa il Festival

Mahmood - da barista a cantante : «Freddy Mercury il mio portafortuna» : La polemica su Sanremo e l'esposto del Codacons? 'Non me ne frega niente, non l'ho scritto io il regolamento'. Mahmood si confessa. Lo fa attraverso un'intervista sulle pagine del settimanale Chi. 'Ok ...

Mahmood dopo Sanremo : “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto vivo ancora” : Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 è fidanzato e ha un rapporto difficile con il padre dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Soldi, Mahmood si è sbilanciato sulla sua vita privata. Lo ha fatto col settimanale Chi, al quale ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero in edicola. Seppur molto riservato, l’artista […] L'articolo Mahmood dopo Sanremo: “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto ...

Sanremo 2019 - l'amico di Mahmood contro il Fatto quotidiano : "Potete prendere il mio pesce in bocca" : Finisce male l'esperienza del Fatto quotidiano al Festival di Sanremo, perlomeno quella con Gue Pequeno. Il rapper milanese, che sul palco dell'Ariston ha duettato con il vincitore Mahamood, ha preso di mira gli inviati del giornale diretto da Marco Travaglio. La polemica scoppia su Instagram, quand

Mahmood volto nuovo dell'Italia : «Vinco con il mio Marocco pop» : Mamma di Orosei, Sardegna, e papà egiziano a cui è dedicato lo sfogo di «Soldi», la canzone regina del Sanremo 2019, amara, hip hop ma non troppo, trap ma con...

Sanremo - trionfa Mahmood. A Bertè il premio del pubblico | : Il vincitore: «Sono italiano al 100%». Salvini: «È la canzone più bella? Mah...». Ira di Ultimo che arriva secondo, terzo posto per Il Volo. Spettatori in calo rispetto all’ultima serata del 2018

Sanremo 2019 - Mahmood : 'Il mio genere? È marocco-pop' : Agenzia Vista, Sanremo, 10 febbraio 2019 'Non so se appartengo a un genere, quando me lo chiedono rispondo Marocco pop. Sono fan di tutto e di niente'. Fonte: Agenzia Vista /...

Sanremo 2019 - il vincitore Mahmood a Casa Billboard : “Il mio Festival tra panico e gioia” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. L’intervista integrale a Mahmood ...

Festival di Sanremo : trionfa Mahmood e il premio della critica va a Silvestri : Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la finale della 69a edizione del Festival di Sanremo: dopo tantissime polemiche, una carrellata di ospiti italiani e molte esibizioni canore di Claudio Baglioni, è stato proclamato il vincitore. In barba a tutti i pronostici e alle quotazioni dei bookmakers a trionfare è stato uno degli artisti provenienti da Sanremo Giovani, vale a dire Mahmood, classe 1992, è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano e ...