La morte di Mark Hollis dei Talk Talk avvolta nel mistero | il frontman della band aveva

Malesia : due signore morte schiacciate dalla folla in un market - era corsa all'offerta : La moda dei coupon è divenuta sempre più comune in tutto il mondo, già da diverso tempo - soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari - poiché permettono di risparmiare notevolmente, acquistando prodotti di vario genere. Eppure, questa volta, sembra che i coupon siano stati la causa di una stranissima tragedia verificatasi in Malesia , a Kuala Lumpur. Due anziane signore , Law Ion Nang di 78 anni e Ah Poh di 85 anni, sono rimaste ...

Meghan Markle : la sorella della duchessa è minacciata di morte : Sono incredibili le storie che avvolgono la vita di Meghan Markle . La neo- duchessa di Sussex, lontana da tutti e da tutti, cammina sicura di se nel mondo dorato della corte inglese, ma la sorella Samantha, secondo le ultime indiscrezioni, non sta vivendo un periodo sereno. Il Messaggio ha riportato un rumor trapelato dal The Sun. Il tabloid inglese afferma che Samantha Markle è costantemente insultata e minacciata dai sostenitori della ...

Meghan Markle - la sorellastra riceve minacce di morte : Non c'è pace per Meghan Markle, ma nemmeno per i suoi familiari: la sorellastra Samantha ha dichiarato in un'intervista al Sun di ricevere minacce di morte.La donna, dal 2008 sulla sedia a rotelle in seguito a sclerosi multipla, vive un rapporto molto difficile con la duchessa di Sussex, in quanto ha accusato la Markle di avere allontanato lei e suo padre. Samantha ha detto che le sono arrivati quindi dei messaggi minatori da parte dei ...