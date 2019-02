Inter | protesta ufficiale contro Abisso | Marotta durissimo

Campione d'Italia - il paese Inter o protesta per la crisi economica : Dopo il fallimento del casinò, anche il comune è commissariato. I dipendenti non percepiscono lo stipendio da un anno. I cittadini restituiscono la tessera elettorale

Torino - gli anarchici protestano nell’aula bunker : “Giù le mano dall’Asilo”. Udienza Inter rotta : “Giù le mani dell’Asilo” è uno degli slogan con cui oggi una cinquantina di anarchici , nel settore destinato al pubblico dell’aula bunker delle Vallette, ha gridato per impedire al pubblico ministero Roberto Sparagna di prendere la parola al processo ‘Scripta manent’. La Corte ha interrotto l’ Udienza del processo in cui 23 anarchici sono imputati per terrorismo. L'articolo Torino , gli anarchici ...

Savona alla Consob - c'è l'ok del Cdm. Inter im a Conte. Protesta del Pd : Via libera a Savona presidente Consob . l'ok sarebbe arrivato al Consiglio dei ministri di stamani. L' Interim va a Conte. Pd Protesta . «Il ministro Savona non può fare il...

Calciomercato - Godin- Inter : sit-in di protesta dei tifosi dell'Atletico Madrid : Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti allo stadio Wanda Metropolitano e lo hanno fatto per manifestare tutto il loro disappunto per una storia d'amore, quella tra Diego Godin e l'Atletico ...

#controcorrente : la protesta degli autotrasportatori della "Granda" dovrebbe avere il sostegno dell'Intera provincia : Il divieto di percorrere la Valle Roya per i camion italiani rappresenta una mazzata pesantissima e un danno rilevante per l'intera economia della provincia di Cuneo. Non solo per gli interessi degli ...