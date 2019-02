Inter | monta la  rabbia per la Var

Corruzione : legale Montante - 'andremo lo stesso a Catania per farci Interrogare' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Ci andremo lo stesso a Catania, anche se la Cassazione non ha accolto la nostra richiesta di trasferire il processo. A questo punto, credo di poter convincere il dottor Montante a chiedere di essere interrogato dalla Procura di Catania". Lo annuncia all'Adnkrono

Valanga a Crans Montana - c'è una vittima : «Morto un 34enne». Tre feriti - ricerche Interrotte : È di tre feriti e un morto il bilancio choc della Valanga che si è abbattuta con violenza ieri sulla rinomata località sciistica di Crans Montana, nelle Alpi svizzere: circa...

Giulio Brogi è morto : l'attore aveva 83 anni - divenne famoso Interpretando Enea nel 1971 - ultima apparizione con Montalbano e 1994 : Giulio Brogi si è spento oggi nel tardo pomeriggio a Negrar in vento. Un'uscita di scena da grande attore quale è sempre stato: ad apprezzarlo oltre 10 milioni di spettatori, il pubblico di Rai1, del ...

Montagna - in corso due Interventi di soccorso : Le squadre di Udine-Gemona e di Forni Avoltri del socccorso Alpino e Speleologico sono impegnate in altri due interventi di soccorso in comune di Paularo e sul Monte Matajur , nel cividalese. Nei ...

Montagna : 2 Interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana a Piano Battaglia : 1/4 ...

Primavera - Cagliari-Inter 1-2 : Merola e Gavioli firmano la rimonta nerazzurra : Cornice nobile per Cagliari-Inter, posticipo domenicale del campionato Primavera 1 ospitato dalla Sardegna Arena. Le due squadre hanno onorato l'importanza del palcoscenico, regalando una partita ...

Slittino – Mondiali di WInterberg : Eggert e Benecken trionfano in rimonta - Rieder e Rastner sesti nel doppio : Rieder e Rastner sono sesti nel doppio ai Mondiali di Winterberg. Trionfo in rimonta per i tedeschi Eggert e Benecken Il podio è lo stesso della sprint. Ai Mondiali di Winterberg nessuna sorpresa nel doppio: Toni Eggert e Sascha Benecken conquistano il secondo titolo iridato consecutivo battendo per 78 millesimi i connazionali Wendl e Arlt, i campioni olimpici che erano al comando dopo la prima manche, ma nella seconda hanno commesso ...

Salvati due inglesi sulle montagne di Cogne : il video dell'Intervento notturno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

India - donna scala montagna Interdetta al genere femminile. Ira indù : Tale impresa è stata subito presentata dalla Sanal come una ' vittoria per le donne di tutto il mondo'. La sportiva ha poi dichiarato di avere voluto sfidare i divieti religiosi per 'incoraggiare' ...

Genova set di una nuova serie Sky : un Commissario Montalbano del Nord per una grande produzione Internazionale? : Un Commissario Montalbano del Nord? È tutto da prendere ancora con le pinze ma sembra proprio che Genova possa ritrovare nell'arte il modo per risalire la china e cercare di curare le ferite che il crollo del Ponte Morandi ha lasciato nel cuore di tutti. Che sia una produzione internazionale il modo di svoltare verso un futuro migliore? Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la città possa diventare location di lungometraggi e video ...

Pensioni - Fmi "smonta" già quota 100 : "Servono nuovi Interventi" : Mentre il governo è impegnato a stendere la versione finale del testo della riforma di quota 100, l'Fmi chiede nuove riforme sul fronte previdenziale. Nel suo report sull'invecchiamento della popolazione segnala la necessità di nuovi interventi sul fronte Pensionistico nel nostro Paese. In Italia "potrebbe essere necessaria un'ulteriore riforma delle Pensioni, rivedendo i generosi accordi previsti de interventi precedenti". E su questo punto ...

Si corre sul Canto : la Scaldagambe WInter Trail contro l'astinenza da montagna : Secondo una filosofia perfettamente allineata con le direttive indicate dell'Etica Trial UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, che prevedono la promozione di eventi a ridotto impatto ambientale, in ...

“La mia Montagna” di Luca Petrone : recensione e Intervista : In occasione di una delle ultime parkrun, al Parco Nord di Milano, ho avuto il piacere di conoscere Luca Petrone, un alpinista con la passione per le montagne e per la natura. Chiacchierando prima della partenza mi ha donato una copia del suo ultimo libro “La mia Montagna” che ho iniziato a leggere il giorno seguente e finito in pochi giorni! Il racconto di Luca e del suo rapporto con le montagne mi hanno coinvolto e mi hanno fatto venir voglia ...

Primavera - Inter-Atalanta 2-1 : Persyn e Gavioli rimontano la capolista : Prima della sosta natalizia, l'Inter era crollata 4-0 al Filadelfia, travolta dal Torino. Nella prima del 2019, i campioni d'Italia si sono riscattati, togliendo punti alla capolista Atalanta, ...