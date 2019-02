È morto Mark Hollis | musicista e cantante dei Talk Talk

ilpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) Era diventato familiare in tutto il mondo con "It's my life" e "Such a shame" per poi rivelarsi innovatore e sperimentatore: aveva 64 anni