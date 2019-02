Cade un pino anche a viale Mazzini Roma è in balia del vento

Roma - pino Cade in viale Mazzini : 2 feriti : Due persone sono rimaste ferite questa mattina a causa della caduta di un albero a viale Mazzini a Roma . L'albero, un grosso pino, precipitato all'altezza del civico 103, ha colpito tre auto. Il 118 ...

Puglia : vento fa strage di alberi - grosso pino Cade su auto a Taranto : Intensi venti di maestrale stanno sferzando da ieri il basso Adriatico e l'area ionica. La Puglia è fra le regioni più colpite, con venti che in queste ore raggiungono anche raffiche di 70-80...

Pozzuoli - pino Cade sulla strada e danneggia un'auto in sosta : Poteva essere una tragedia ciò che è accaduto intorno alle 15,30 in via Campi Flegrei nei pressi dell'ex stabilimento Olivetti. Un pino, complice il forte temporale si è infatti abbattuto lungo la ...

Roma - un pino Cade sulle auto : paura davanti al liceo Giulio Cesare : Un pino marittimo alto oltre 15 metri è crollato abbattendosi sulle auto posteggiate. È accaduto a Roma, in corso Trieste, davanti al liceo Giulio Cesare. Nel crollo, l'albero ha danneggiato anche un ...

Roma - Cade pino davanti al liceo classico Giulio Cesare : auto devastate : Tragedia sfiorata a Roma: cade un albero davanti al liceo Giulio Cesare, auto schiacciate Tgcom24 1 di 17 Tgcom24 2 di 17 Tgcom24 3 di 17 Tgcom24 4 di 17 Tgcom24 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di ...

Roma - Cade un pino davanti a un liceo : danni a 2 auto e recinzione : Un grande pino è caduto in strada a Corso Trieste a Roma, davanti al liceo classico Giulio Cesare. Sul posto una Squadra di vigili del fuoco con un’autogru dei vigili del fuoco. Nella caduta, riferiscono i pompieri, l’albero ha colpito due auto parcheggiate, la recinzione del liceo e un tratto della condotta idrica dell’Acea. Non risultano persone coinvolte. Al momento la strada e’ chiusa al passaggio di veicoli e ...

Sci Alpino – Discesa di Wengen - Buzzi Cade ma ottiene il miglior risultato di carriera : vince Kriechmayr : Lele Buzzi, gioia e dolore: sesto nella Discesa di Wengen, miglior risultato in carriera. cade dopo il traguardo: trauma al ginocchio destro Fare la gara della vita e subito dopo prendersi un grande spavento. Emanuele Buzzi non dimenticherà facilmente questo sabato 19 gennaio a Wengen: così forte il carabiniere 24enne non era mai andato in carriera e il sesto posto finale in Discesa conferma quanto i suoi compagni più grandi hanno sempre ...

Cade in Mtb a Curino - recuperato dal Soccorso alpino : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cade in Mtb a Curino, recuperato ...

Cade in bici sul sentiero di Curino - in azione il soccorso alpino : Stava percorrendo in mountain bike il sentiero che conduce al paese di Curino quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra infortunandosi ad uno dei due arti inferiori. Il fatto è accaduto ...

Sci alpino - la Shiffrin Cade a sorpresa nello slalom : impresa della Vlhova : Sci alpino, niente record per la Shiffrin, battuta nello slalom di Flachau dalla Vlhova autrice di un’autentica impresa Dopo sette vittorie di fila, Mikaela Shiffrin cede lo scettro dello slalom alla collega Vlhova, rimanendo però in vetta alla classifica di Coppa del Mondo. A Flachau infatti, dopo aver chiuso la prima manche in testa, la Shiffrin ha avuto un calo nella seconda manche, subendo la rimonta di Petra Vlhova (terza dopo ...

Cane di 17 anni Cade in un dirupo di 30 metri : salvato dagli angeli del Soccorso Alpino : Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze per Slash, un cucciolone di 17 anni scomparso improvvisamente all'imbocco di un tunnel sulle Valli del Pasupbio. I soccorritori l'hanno recuperato nel canalone dove era ruzzolato, malconcio ma in buona salute.Continua a leggere