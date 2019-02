Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | l’Italia chiude con una sconfitta indolore in

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia : la Lituania trionfa 86-73 : La Lituania batte l’Italia nell’ultima partita di qualificazione per i Mondiali di Basket 2019: entrambe le squadre, già qualificata, si danno appuntamento in Cina al 31 agosto Dopo aver staccato il pass per Cina 2019 nella giornata di venerdì, grazie al successo ottenuto sull’Ungheria, l’Italia può permettersi di giocare l’ultima gara del suo girone con serenità. Contro la Lituania, per gli azzurri arriva una Sconfitta indolore per 86-73 ...

LIVE Lituania-Italia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : baltici avanti 61-51 dopo tre quarti : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. A Klaipeda si affrontano Lituania e Italia, per una sfida di grande blasone. Entrambe le squadre nazionali hanno già staccato il pass per Cina 2019, ma c’è di più: la Lituania è già certa di chiudere il girone J al primo posto, forte delle sue 11 vittorie tra le due parti in cui sono state divise ...

Lituania-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La Nazionale italiana di basket chiuderà oggi, lunedì 25 febbraio, il proprio cammino nelle Qualificazioni al Mondiale 2019, che si svolgerà in Cina ad inizio settembre. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha messo al sicuro la partecipazione alla prossima rassegna iridata superando nettamente l’Ungheria nella serata di venerdì e scenderà in campo questa sera contro la Lituania libera da qualsiasi tipo di pressione. Anche la formazione ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Lituania-Italia - la partita degli esperimenti. Azzurri col pass in tasca : Lituania contro Italia, prima contro seconda del girone J delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La sfida più importante, per blasone, del raggruppamento è anche quella che chiude il cammino verso Oriente di entrambe le formazioni, che non solo sono già certe di essere all’appuntamento iridato, ma sono anche già cristallizzate nelle posizioni. La Lituania, infatti, è già certa del primo posto nel girone, così come l’Italia lo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i 12 di Meo Sacchetti per Lituania-Italia : E’ stato diramato l’elenco dei 12 giocatori che Meo Sacchetti iscriverà a referto per il match tra Lituania e Italia, valido per la sesta e ultima giornata della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket di Cina 2019. L’Italia ha già staccato il pass nella gara contro l’Ungheria, perciò andrà a Klaipeda senza particolari pensieri nella testa. I tre azzurri di Milano (Brooks, Cinciarini e Della Valle), in ...

Qualificazioni Mondiali Basket – Italia vs Lituania - non chiamatela amichevole : la preview del match : Lituania-Italia domani a Klaipeda. I 12 di Meo: out Brian Sacchetti per trauma distorsivo collo piede sinistro. Azzurri e baltici già qualificati per il Mondiale 2019: la preview del match Volge al termine il lungo viaggio degli Azzurri verso il Mondiale 2019. Cominciato nel novembre del 2017, il percorso di qualificazione alla rassegna iridata si concluderà domani a Klaipeda, dove gli Azzurri giocheranno contro la Lituania la dodicesima ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i giocatori di Milano lasciano il ritiro dell’Italia dopo il trionfo contro l’Ungheria : 26 Agosto 2006, ora questa data possiamo anche cancellarla, perchè l’Italia torna ai Mondiali di Basket dopo tredici lunghissimi anni. Era il giorno di Italia-Lituania, della prima di tante delusione future per la nostra pallacanestro, con quei maledetti errori dalla lunetta di Gianluca Basile e con la Lituania che ci punisce e va ai quarti di finale. Adesso tutto si può dimenticare, perchè ieri sera a Varese i ragazzi di Meo Sacchetti si ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la rosa della Lituania ai raggi X. Tante assenze illustri : L’Italia ha staccato il biglietto per la Cina in anticipo, ma gli azzurri saranno chiamati ad un ultimo impegno nelle Qualificazioni Mondiali. Lunedì, infatti, la squadra di Meo Sacchetti giocherà in Lituania una partita che è praticamente un’amichevole, ma che è comunque un ulteriore test per quei giocatori che vogliono mettere in difficoltà il CT in vista delle convocazioni proprio per la rassegna iridata. Dall’altra parte ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il trionfo del gruppo - di un’Italia operaia e del suo grande condottiero : 26 Agosto 2006, ora questa data possiamo anche cancellarla, perchè l’Italia torna ai Mondiali di Basket dopo tredici lunghissimi anni. Era il giorno di Italia-Lituania, della prima di tante delusione future per la nostra pallacanestro, con quei maledetti errori dalla lunetta di Gianluca Basile e con la Lituania che ci punisce e va ai quarti di finale. Adesso tutto si può dimenticare, perchè questa sera a Varese i ragazzi di Meo Sacchetti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Merito di tutti i ragazzi - ora festeggiamo e tra una settimana parleremo” : L’Italia torna dopo tredici anni ai Mondiali. Gli azzurri hanno demolito l’Ungheria nella partita decisiva, staccando il pass per la Cina con una giornata d’anticipo. Uno straordinario risultato da parte di tutta la Nazionale, che ha meritato questa qualificazione, arriva sul campo come nel 1998, mentre nel 2006 gli azzurri andarono in Giappone solo grazie ad una wild card. Meo Sacchetti è il grande artefice di questo ...