Taekwondo | Slovenia Open 2019 | splendida vittoria di Elisabetta Bodioli! Italia

oasport

: #Taekwondo, Slovenia Open 2019: i risultati delle categorie junior. Sette podi per l'Italia, splendide vittorie di… - OA_Sport : #Taekwondo, Slovenia Open 2019: i risultati delle categorie junior. Sette podi per l'Italia, splendide vittorie di… - OA_Sport : #Taekwondo, Slovenia Open 2019: Martina #Corelli sul terzo gradino del podio! Terzi posti per Giacomo Carmeli e Ste… - zazoomnews : Taekwondo Slovenia Open 2019: tanti italiani in gara Daniela Rotolo e Antonio Flecca le punte - #Taekwondo… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Nella seconda e ultima giornata di gare in programma a Lubiana per lo. torneo di categoria G1 del calendario internazionale di, si sono svolte anche le gare relative alla categorie dei cadetti nelle quali sono arrivati cinque dei dodici podi giornalieri per la spedizione azzurra. Il risultato più prestigioso è stata senza dubbio la doppietta nei -37 kg, con ladiBadioli e il secondo posto di Elisa Bertagnin, ma le soddisfazioni non sono mancate anche altrove. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati delle categorie cedetti.Impossibile non cominciare dalla finale tuttana che ha visto protagonisteBadioli ed Elisa Bertagnin nei -37 kg. L’atleta delOlympic Cattolica ha prevalso sulla connazionale con il punteggio di 8-3, dopo aver superato la serba Djurdja Savic (27-5), la tedesca Nurselin ...