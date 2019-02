Solo Dries non riesce a venire fuori da questo momentaccio

ilnapolista

(Di domenica 24 febbraio 2019) Sono due giorni che si è alzato un vento che sta alzando la città. Sono volati tetti, caduti rami, si sono svuotati terrazzi ma, visto che per fortuna nessuno si è fatto male, la cosa peggiore è che si sono spostate le antenne, si è perso il segnale di Sky e sono stato con l’ansia di dover ricorrere a percorsi alternativi per riuscire a vedere la partita. Per fortuna poco fa il segnale è tornato. Giusto in tempo per vedere il regalo che Helander ha fatto a Dybala. Ma l’errore è mio che insisto a guardare le altre partite.il Napoli mi devo vedere. E basta. Minuto 0’ – Con Lorenzo squalificato torna la coppia d’attacco Mertens-Milik. Guagliu’ noi vi diamo fiducia ma è arrivato il momento di buttarla dentro. Vedete ‘nu poco che avite fa’.Minuto 3’ – Inglese è sceso in campo con la cazzimma che dovrebbero tenere ...