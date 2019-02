Aereo di Amazon Prime Air precipita in Texas | “Non ci sono sopravvissuti”

fanpage

: ULTIM'ORA L'aereo si è schiantato, non c'è stato nulla da fare: - Tech_fanpage : ULTIM'ORA L'aereo si è schiantato, non c'è stato nulla da fare: - lightmoon972 : RT @Torrechannelit: Usa - Aereo cargo di Amazon precipita nella baia di Houston - GiostraGiacomo : Aereo cargo di Amazon Prime Air precipita nella baia di Houston - Il Messaggero -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Un Boeing 767 cargo in volo perAir èto nelle acque della Trinity Bay, in. Nessuno è sopravvisuto: a bordo pare ci fossero 3 persone, tra pilota e membri dell'quipaggio. Tra le possibili cause, il maltempo. "Le nostre preghiere vanno a chi non ce l'ha fatta e alle loro famiglie".