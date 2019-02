Venti forti e mareggiate | due morti nel frusinate Nave incagliata a Bari

Maltempo nei Balcani : Venti fortissimi di burrasca - feriti e danni materiali : Fortissime raffiche di vento, anche superiori a 100 km/h nei Balcani occidentali: si registrano disagi nei trasporti, danni materiali , feriti e interruzioni dell’energia elettrica. Particolarmente colpite le regioni costiere della Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia. All’alba di oggi a Spalato, in Dalmazia, la bora ha raggiunto i 176 km/h. Vicino Mostar, in Bosnia-Erzegovina, un camion si è ribaltato a causa della ...

Maltempo - allerta al Centro-Sud : Venti forti e neve anche in pianura : Maltempo, allerta al Centro-Sud: venti forti e neve anche in pianura Peggiorano le condizioni meteo sull’Italia, con un deciso calo delle temperature su gran parte del Paese. La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in diversi comuni, tra cui Napoli, Benevento e ...