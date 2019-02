meteoweb.eu

: Quando disabilità fa rima con normalità e competitività - #Quando #disabilità #normalità - zazoomblog : Quando disabilità fa rima con normalità e competitività - #Quando #disabilità #normalità - TV7Benevento : Quando disabilità fa rima con normalità e competitività... - Le_Valentinois7 : New post: 'Quando disabilità fa rima con normalità e competitività ' -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Incontro sullaorganizzato da Manageritalia Lombardia a Brescia alla presenza di istituzioni, associazioni e aziende protagonisti di reali e tangibili casi di successo. Non per buonismo, ma per lavorare e stare meglio tutti. L’incontro si è tenuto all’Auditorium di San Barnaba davanti a oltre 180 persone: “E’ andato in onda un reality molto reale e funzionale, che deve prendere sempre più piede“. Questo l’obiettivo di Roberto Beccari, presidente di Manageritalia Lombardia, “che l’ha voluto e ha così messo insieme tante realtà del territorio delle quali dovremmo parlare più spesso. Quelle che da anni e tutti i giorni fuori e dentro le aziende lavorano perché la diversità, e nello specifico lacognitiva, sia unavincente” si legge in una nota. “Tra questi ci sono – ha detto Beccari – associazioni, aziende e ...