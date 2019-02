Qatar Open | bene gli azzurri

Tiro a volo - Qatar Open 2019 : l’Italia schiera i big. Ci sono Fabbrizi - Pellielo - Rossi : Sarà un’Italia a ranghi completi e con tutti i big quella che si presenterà al Qatar Open 2019 di Tiro a volo . Domani sulle pedane del Lusail Shooting Complex si terranno le prime serie della Fossa Olimpica ed in gara saranno presenti 169 tiratori da 35 nazioni Il CT azzurro Albano Pera h convocato per la gara maschile i seguenti tiratori: Emanuele Buccolieri, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi , Erminio Frasca, Valerio Grazini e Giovanni ...

Qatar ExxonMobil Open - esordio positivo per Cecchinato : sconfitto Stakhovsky 6-4 6-2 : esordio positivo per Marco Cecchinato nel 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis di Doha. Il 25enne palermitano, n.20 del ranking ...