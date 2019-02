Napoli | la truffa dei pneumatici forati | come ti rapinano mentre guidi

Truffa ricette e ospedale fuorilegge - blitz dei Nas tra Napoli e Salerno : Confezioni di farmaci contraffatti per un valore di 3.000 euro e un ospedale pubblico privo dei requisiti strutturali previsti per legge. Questo il risultato delle ultime operazioni dei Carabinieri ...

Truffa sulla benzina a Napoli : distributori erogavano aria al posto del carburante : Scoperta a Napoli un'ingegnosa Truffa sulla benzina ai danni degli automobilisti. La Guardia di Finanza ha apposto i sigilli a due distributori del centro cittadino che, attraverso diversi sistemi, erogavano aria al posto del carburante, Truffando gli ignari clienti. Il funzionamento della Truffa dell'aria al posto della benzina Molti automobilisti napoletani, non si sa per quanto tempo, hanno fatto alle loro auto un pieno d'aria più che di ...

Marek Hamsik - salta il trasferimento dal Napoli : la truffa cinese - come volevano fregare De Laurentiis : Il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian è saltato. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo che in un tweet ha spiegato: "di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamebnto della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedenteme

Napoli - aria al posto del carburante : ecco il “trucco” dei benzinai che truffavano gli automobilisti : Più che benzina, in due distributori nel pieno centro di Napoli, gli automobilisti, nel loro serbatoio, facevano il pieno di aria. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sequestrato due pompe di benzina. Su una colonnina è stato trovato, ben nascosto, un particolare dispositivo radio, che veniva attivato con un telecomando e che serviva per bloccare l’erogazione. I contatori del prezzo e dei supposti litri di carburante, ...

Sanremo 2019 : 'Sono Giorgio Napolitano - fatemi entrare'. La vergognosa truffa all'Ariston : Un 43enne napoletano si è finto capo ufficio stampa del senatore Sergio Zavoli e, dopo aver utilizzato una casella di posta elettronica falsa con il dominio 'senato.eu', ha chiesto alla Rai un ...

La maxi truffa dell'Iva : business da 150 milioni - 13 arresti tra Napoli e Chieti : Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra...

Napoli - la truffa del bollo auto : tutti esenti con familiari disabili morti da anni : Dodici persone con familiari disabili morti da anni continuavano a fruire indebitamente dell'esenzione del bollo auto. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. I militari ...

Napoli - pensionato si finge carabiniere per truffare gli anziani : Arrestato a Napoli un finto maresciallo dei carabinieri che truffava anziani, telefonando a casa delle vittime e parlando di incidenti stradali in cui erano rimasti coinvolti dei loro parenti, per i ...