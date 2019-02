Genova | la paura stavolta arriva dall' amianto

Paura a Genova - 4 falsi allarme bomba in un’ora : la polizia cerca l’autore delle chiamate : Quattro allarme bomba a Genova in meno di un'ora: è successo la scorsa notte, quando telefonate anonime annunciavano la presenza di ordigni a Castello D'Albertis, all'ospedale Galliera, alla Stazione Brignole e in una trattoria di Genova Quezzi. Tutti si sono poi rivelati falsi. La polizia sulle tracce dell'artefice dell'allerta.Continua a leggere