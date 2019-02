Assieme al lancio ufficiale di Anthem vediamo un speciale messaggio di Casey Hudson

Hitman HD Enhanced Collection : disponibile il trailer di lancio Assieme a qualche interessante immagine di gioco : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno lanciato un nuovo interessante trailer per Hitman HD Enhanced Collection. Si tratta del trailer di lancio del gioco, la Collection è infatti ora disponibile in formato digitale per Xbox One e PlayStation 4, riporta Gematsu.Per chi non lo sapesse, Hitman HD Enhanced Collection è una raccolta di riadattamenti in alta risoluzione di due titoli della celebre saga di Hitman: Hitman: Blood ...