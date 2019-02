GTA ONLINE: La settimana dell’Apocalisse

gamerbrain

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Tutto ebbe inizio da poco più di un mito: fievoli voci di corridoio secondo cui i migliori ingegneri della Principe erano al lavoro sulla loro prima supercar. Poi il mito divenne leggenda: cominciarono a trapelare alcune foto, così provocanti da rendere il loro mero possesso un crimine federale.Quindi la leggenda è diventata una voce di corridoio: un’auto così esclusiva che nessuno era in grado di confermarne l’esistenza nel mondo reale. E ora, grazie a te, quella voce di corridoio sta per diventare realtà.Ecco la Principe Deveste Eight, ora disponibile da Legendary Motorsport.Questatu e la tua squadra avrete molte opportunità di guadagno! Porta avanti la tua carriera nel settore post-apocalittico grazie al raddoppio di GTA$ e RP nella serie di sfide di Arena War per tutta la ...