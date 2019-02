Cardiff-Watford 1-5

Pronostico Cardiff vs Watford - Premier League 22-2-2019 e formazioni : Analisi Cardiff vs Watford Monaco, Premier League 22-2-2019Dopo una buona parte di campionato disastrosa, e la tristissima vicenda legata a Sala, il Cardiff è riuscito ad infilare due vittorie consecutive ed uscire dalla zona rerocessione. Fondamentale l’ultimo successo, conquistato sul campo della diretta rivale Southampton in pieno recupero (Zohore), una manciata di secondi dopo aver preso il pari. Una iniezione importante che contribuisce ...