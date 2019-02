Armi d’oro | petrolio e affari Bin Salman star in Asia 

Sci alpino – Lindsey Vonn dal cuore d’oro : le scuse ai tifosi per l’assenza a GArmisch ed il messaggio speciale per Sofia Goggia : Il post social di Lindsey Vonn alla vigilia del weekend di gara di Garmisch, che è costretta a saltare per il problema al ginocchio: la statunitense chiede scusa ai tifosi e augura buona fortuna a Sofia Goggia per il suo rientro Dopo il weekend ricco di emozioni speciali vissuto a Cortina, Lindsey Vonn è costretta ad un deludente stop: la campionessa non sarà in gara a Garmisch a causa di un problema al ginocchio, infortunatosi tempo fa, ...