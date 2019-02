Aprire porti? Emma Marrone apri cosce #IoStoConEmma | anche la Boldrini si

Migranti - Salvini : "Se c'e qualcuno che pensa sia giusto Aprire i porti - prendeteveli a casa vostra" : 'Se c'e qualcuno che pensa sia giusto aprire i porti , prendeteveli a casa vostra coi vostri soldi non con quelli dei poveri Sardi'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , durante un comizio in ...

