Tesla | la frenata automatica di una Model 3 evita un brutto incidente VIDEO

meteoweb.eu

: La frenata automatica si attiva e la Tesla si salva da un brutale incidente - infoiteconomia : La frenata automatica si attiva e la Tesla si salva da un brutale incidente - Asgard_Hydra : La frenata automatica si attiva e la Tesla si salva da un brutale incidente -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un tempo uno dei principali criteri di scelta per un’auto nuova, oltre al prezzo ovviamente, erano le prestazioni.Al giorno d’oggi, tra limiti di velocità e traffico congestionato, escludendo pochi appassionati, i “numeri” di un’auto sono passati in secondo piano. Soprattutto tra i più giovani, ciò che viene considerato maggiormente prima della scelta è la tecnologia.Intrattenimento, connettività, assistenza e soprattutto sicurezza alla guida, questi gli ambiti verso i quali l’interesse dei consumatori si è spostato. I produttori di automobili lo sanno bene e investono sempre di più in questa direzioni, spinti anche dalle normative che dettano il livello minimo di dotazioni che le auto devono obbligatoriamente avere.Indubbiamente, in questo campo, non è seconda a nessuno e lo dimostra attraverso ilgirato dalla dashcam di un automobilista fermo al semaforo che ha ...