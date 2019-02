Tav | sì a mozione Lega-M5S alla Camera «Opera va completamente ridiscussa»

Furia PD : cartelli e urla dopo il voto sulla mozione Tav - in aula è bagarre (VIDEO) : C'è una coda polemica ad accompagnare il giorno in cui la Camera dei Deputati era chiamata ad esprimersi sull'eventuale approvazione della mozione di Lega e Movimento Cinque Stelle in merito alla Tav. Il responso segna la vttoria della maggioranza con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti. Il dato era atteso, ma a quanto pare non è stato gradito dai parlamentari del Partito Democratico che non hanno nascosto tutto il loro malcontento ...

Tav - bagarre in aula dopo il voto sulla mozione. Pd espone cartelli : “Salva Salvini – Boccia la Tav” : L’aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Subito dopo il voto arriva la protesta dei deputati del Pd con cartelli con la scritta: “Salva Salvini Boccia la Tav” ...

Tav - Camera approva mozione M5s-Lega : “Ridiscutere integralmente il progetto” Pd : “Scambio con il salvataggio di Salvini” : L’Aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, che ha come primi firmatari il grillino Francesco D’Uva e il leghista Riccardo Molinari, è passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti e impegna il governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Prima del voto il gruppo del Partito Democratico ha ...

