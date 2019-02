Giovedi 21 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Drone - Scegli il tuo nemicoSean Bean in un appassionante thriller sulla guerra al terrorismo. La vita di un pilota di droni viene sconvolta quando decide di accogliere in casa un misterioso imprenditore pakistano. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Tutti in piediJocelyn e' un uomo d'affari di...

Mercoledi 20 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Tutti in piediJocelyn e' un uomo d'affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L'equivoco, che inizialmente sembra essere solo un...

Martedi 19 Febbraio sui canali Sky cinema HD : KingsHalle Berry e Daniel Craig nella Los Angeles in subbuglio del 1992: mentre in citta' scoppia la rivolta per il caso Rodney King, una donna chiede aiuto a un vicino per ritrovare i suoi bambini (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) TonyaTonya Harding non ha avuto un'infanzia facile e le cose non le sono andate meglio crescendo. Eppure, sebbene sofferente d'asma e forte fumatrice, da sempre e per sempre poco amata dai giudici di ...

Sky cinema Oscar : diretta streaming o tv - dove vedere e numero canale? : Sky cinema Oscar: diretta streaming o tv, dove vedere e numero canale dove e come seguire la notte degli Oscar e più in generale tutto quello che riguarda gli Oscar degli ultimi anni? Sky cinema Oscar è la risposta del gruppo mondiale capitanato da Murdoch che mette a disposizione degli utenti una programmazione completa, con oltre 90 film. Sky cinema Oscar, sul canale n. 304 La Notte degli Oscar 2019 Il calendario ha preso il via ...

Lunedi 18 Febbraio sui canali Sky cinema HD : TonyaTonya Harding non ha avuto un'infanzia facile e le cose non le sono andate meglio crescendo. Eppure, sebbene sofferente d'asma e forte fumatrice, da sempre e per sempre poco amata dai giudici di gara, che non la ritenevano all'altezza di un modello da proporre, la Harding e' stata una grande pattinatrice, la seconda donna...

Domenica 17 Febbraio sui canali Sky cinema HD : TendernessLori, sedicenne, e' profondamente affascinata dalla figura di Eric, un giovane poco piu' grande di lei, diventato protagonista della cronaca nera per aver ucciso i genitori. Il suo passato violento non la spaventa, al contrario la attrae profondamente. Eric viene rilasciato di prigione e Lori decide di andare da lui per conoscerlo. I due cominciano insieme un viaggio complicato e pericoloso, inseguiti da un poliziotto locale, che si ...

Sabato 16 Febbraio sui canali Sky cinema HD : La vendetta di ViktorNel mondo del crimine in un thriller con Gerard Depardieu ed Elizabeth Hurley. Uscito di prigione, un rapinatore torna a Mosca per scoprire la verita' sull'omicidio del figlio (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Suocero scatenatoEmile Hirsch e J.K. Simmons in una commedia 'on the road'. Un padre maniaco del lavoro va a trovare la figlia ma scopre che e' scomparsa. Decide quindi di cercarla insieme all'ex fidanzato (SKY ...

Sky cinema Oscar - in attesa della grande notte oltre 90 film premiati : Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 91ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale -acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l’ambita statuetta. Per più di due settimane, da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky...

Venerdi 15 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Suocero scatenatoEmile Hirsch e J.K. Simmons in una commedia 'on the road'. Un padre maniaco del lavoro va a trovare la figlia ma scopre che e' scomparsa. Decide quindi di cercarla insieme all'ex fidanzato(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) La signora dello zoo di VarsaviaJan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di ...

Giovedi 14 Febbraio sui canali Sky cinema HD : La Signora dello zoo di VarsaviaJan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie piu' belle e piu' esotiche. Nel '39, pero', l'invasione della Polonia da parte della Germania...

Mercoledi 13 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Debt CollectorScott Adkins in un action ambientato nel mondo della malavita. Un esattore esperto di arti marziali viene coinvolto da un cliente in una situazione inaspettata e complicata(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Il palazzo dei Vicere'Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l'India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi.(SKY Cinema UNO +24 HD ore ...

Martedi 12 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Il palazzo del Vicere'Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l'India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Solo: A Star Wars StoryTempi duri per...

Lunedi 11 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Solo: A Star Wars StoryTempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian e' ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero e' pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama....

Domenica 10 Febbraio sui canali Sky cinema HD : Exposed - Nell'ombra di un delittoMira Sorvino e Keanu Reeves in un thriller dai risvolti paranormali. Il destino di un poliziotto si intreccia con quello di una donna che afferma di aver assistito a un miracolo. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Terre selvaggeTom Holland e Richard Armitage in un'avventura ambientata nell'Irlanda del XIII secolo. Un gruppo di monaci affronta un insidioso viaggio per portare a Roma una preziosa ...