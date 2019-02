Simona Tagli vittima della truffa dei diamanti | Mi sono fatta fregare

Simona Tagli parla della truffa dei diamanti : “Così mi sono fatta fregare 36mila euro” : diamanti venduti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale, con false quotazioni pubblicizzate sui giornali e con l’intermediazione anche di istituti di credito. E’ il fulcro dell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta maxi truffa da centinaia di milioni di euro ai danni di risparmiatori, investitori ma anche clienti vip, tra cui anche la showgirl Simona Tagli che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come ...

Simona Tagli e i 36mila euro spesi per due diamanti : «Così mi sono fatta fregare» : Il racconto: «Son bellissimi, purissimi, con il sigillo di Anversa. Ho speso 36mila euro. Mi piaceva l’idea di fare un investimento, me l’ha consigliato il direttore della mia banca. Avrei preferito che me li regalasse un uomo»