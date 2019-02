Pedofilia | testimonianze choc al summit | «Abusata per 13 anni | il prete mi fece anche

Vaticano - cominciato il summit sulla Pedofilia : emergono le prime testimonianze : Si è aperto stamane il summit contro la pedofilia nella Chiesa, presieduto dallo stesso Papa Francesco, che nello scorse settimane ha annunciato come questo vertice fosse molto importante per poter estirpare questo male dalle istituzioni ecclesiastiche. Il summit , atteso da molto tempo, andrà avanti per diversi giorni, precisamente fino al 24 febbraio. Questa mattina, dopo la preghiera iniziale di rito, sono state proiettate cinque ...

Pedofilia : le testimonianze delle vittime di abusi in Vaticano : La richiesta è "di collaborare con la giustizia", e ciò "che il Papa sta facendo in Cile si ripeta come modello in altri Paesi del mondo". Inoltre, "vediamo tutti i giorni la punta dell'iceberg: ...