Microsoft vuole portare la realtà mista di HoloLens su Android e iOS

Microsoft vuole davvero ascoltare la voce dei fan per lo sviluppo di Halo Infinite : Come riporta Gamespot, lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha assunto un nuovo membro nello staff per quello che sembra un ruolo completamente nuovo. Justin Robey, un veterano di Microsoft da 17 anni, che ha lavorato come Software Test Engineer e Senior Producer per quasi due decenni, ora è il "Director of Player Voice" presso 343. Nel suo nuovo ruolo, Robey comunicherà e collaborerà con membri della community di Halo in modo che ...