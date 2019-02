Juve | contro Simeone è durissima Ma il Borussia è la tua speranza

Diego Godin - gol e prestazione solida nella vittoria dell'Atletico contro la Juventus : Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid sulla Juventus ha stupito tutti con una prova di solidità e carattere, a cui ha aggiunto un gol che rende il passivo piuttosto pesante in vista del ritorno. Finisce 2 a 0 al Wanda Metropolitano e il tutto arriva a poche ore dall'annuncio di Sky, secondo cui è ormai fatta per il suo trasferimento all'Inter per la prossima stagione. Uno dei sovrani ...

Diego Godin arringa il suo Atletico : “vinto contro Juventus - Var ed arbitro” : Diego Godin è stato uno dei goleador nella serata di ieri nella quale l’Atletico Madrid ha superato la Juventus al Wanda Metropolitano Diego Godin è stato tra i migliori in campo nella gara di ieri vinta dall’Atletico Madrid contro la Juventus. Il calciatore uruguayano ha segnato e tenuto le redini della difesa dei colchoneros ed a caldo ha parlato a Movistar Liga proprio della gara contro i bianconeri: “E‘ un ...

Napoli-Juve - Alvino sullo scontro diretto : 'Senza tifo siamo come gli altri' : Dopo la cocente sconfitta subita dalla Juventus nella gara di Champions League contro l'Atletico di Madrid di Diego Simeone al centro dell'attenzione di Squadra e tifosi ritorna il campionato di Serie A. Ed in particolare lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti che potrebbe assegnare con largo anticipo l'ottavo scudetto consecutivo alla Vecchia Signora, infondendogli rinnovate energie per affrontare la partita di ritorno con ...

Juventus “cornuta e mazziata” : Cristiano Ronaldo e la “manita” per le 5 Champions vinte proprio … contro i bianconeri! : Un Cristiano Ronaldo mai così scarso in campo e nervoso fuori, ieri sera ha mostrato la “manita” per rivendicare le sue 5 Champions League vinte con Manchester United (1) e Real Madrid (4) prima nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid e di Simeone, successivamente verso i giornalisti mentre usciva dallo stadio. Ma quella “manita” non è piaciuta neanche ai tifosi della Juventus, perchè Ronaldo quelle ...

Juventus - Capello contro Bonucci : 'È bastata una carezza per farlo cadere' : Tra i calciatori della Juventus finiti nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid c'è Leonardo Bonucci autore di un gesto che sta facendo discutere sui social ma anche in tv, ...

Media spagnoli scatenati contro la Juventus : 'Ronaldo ko' : 'Sport' scrive che l' Atletico Madrid 'manda quasi ko Cristiano Ronaldo' . I Media spagnoli esaltano l'Atletico: 'Che belve'

Atletico Madrid-Juventus - Simeone : “Vinto contro club forte ma ci sarà da soffrire” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato in sala stampa, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato della vittoria contro la Juventus nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dovuto portare il gioco dove eravamo più a nostro agio. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, Simeone: ...

La Juventus crolla contro l'Atletico Madrid : i bianconeri perdono 2-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca una brutta partita, soprattutto nella ripresa, contro l'ottimo Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che vince con gran merito per 2-0 con le reti di due difensori centrali: Gimenez e Godin, con deviazione di CR7, che sarà il prossimo giocatore dell'Inter. I colchoneros, oltre ai due gol, hanno avuto altre quattro occasioni nitide con un gol annullato, una traversa colpita e un errore grave commesso da ...

Atletico-Juve - Diego Costa contro Allegri : Si sta giocando un match molto importante per la Champions League in campo l’Atletico Madrid contro la Juventus, una partita molto intensa nei primi minuti. L’occasione più grande è stata per Cristiano Ronaldo, grande tiro da fuori per il portoghese e risposta di Oblak, tiri dalla distanza anche per la squadra di Simeone. Brivido anche per Allegri, l’arbitro prima fischia un calcio di rigore per i padroni di casa poi ...

Youth League amara per la Juventus Primavera - Women in semifinale di Coppa Italia contro il Milan : Europa stregata per la Juventus Primavera. Per la seconda volta nella sua storia, la formazione bianconera si ferma ai playoff della Youth League, la massima competizione continentale giovanile, e non ...

Juventus - caso punizioni 'Non deve tirarle Cristiano Ronaldo'/ Statistiche contro CR7 : punizioni Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: 42 errori su 42 occasioni, i tifosi invocano Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

Juventus - Bentancur al posto di Khedira in Champions League contro l'Atletico Madrid : Ieri sera, dopo il walkaround al Wanda Metropolitano, la Juventus si è recata in hotel a Madrid e la squadra ci resterà fino alle 19 di oggi quando i giocatori usciranno per salire in pullman e per spostarsi allo stadio. Questa mattina i bianconeri hanno svolto il risveglio muscolare in albergo per prepararsi al meglio alla partita odierna. Massimiliano Allegri pare aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e dunque non sarebbero state ...

Juventus : ecco i precedenti contro l’Atletico Madrid : La Juventus sfiderà la terza volta nella storia l’Atletico Madrid e cerca la sua prima vittoria contro i Colchoneros, potendo contare su Cristiano RonaldoJuventus / ATLETICO Madrid / CHAMPIONS LEAGUE – Mancano poche ore al grande appuntamento con uno degli ottavi di finale della Champions League 2018/19 più incerti usciti nel sorteggio. Al Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid di Simeone ospiterà la Juventus di Massimiliano ...

Atletico - Morata : 'Al Wanda se segno contro la Juve esulto' : MADRID - L'uomo più atteso al Wanda Metropolitano è Cristiano Ronaldo ma anche Alvaro Morata avrà i riflettori puntati addosso. Il grande ex della partita ha bisogno di un gol per sbloccarsi dopo l'...