Il credit crunch colpisce maggiormente le imprese più piccole

Italia - Telegraph : è credit crunch - economia rischia di scivolare in vortice recessione : L' Italia rischia di scivolare nel vortice della recessione . E' quanto scrive Ambrose Evans-Pritchard in un editoriale pubblicato sul quotidiano UK Telegraph , riferendosi all'acuirsi del credit crunch ...

Un bel credit crunch non fu mai visto : I banchieri preferiscono parlare di ciò che si vede anziché di quello che si vedrà. Per ora è prematuro parlare della evidenza di una stretta creditizia, ma si vedono eccome i primi sintomi di un processo negativo per cui gli oneri per le banche dovuti a un rischio politico in aumento – determinato