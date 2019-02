E ora il Pd attacca Salvini | Foligno è colpa della Lega

Autonomia - ora Regioni e Province attaccano lo Stato. E dire che sarebbe bastato un ‘Sì’ : Che Matteo Renzi non sia particolarmente simpatico è un fatto. Ed è innegabile che nell’affrontare il referendum costituzionale egli ha commesso due errori. Il primo è stato quello di non voler “spacchettare” la riforma: cosa che probabilmente gli avrebbe consentito (approvate alcune misure, bocciate altre) di parlare di vittoria, sia pure “mutilata”. Il secondo – drammatico e incomprensibile – è stato quello di legare il proprio ...

Inter-Icardi - ecco cosa può succedere : l’attaccante ancora out e non è finita : Situazione sempre più delicata in casa Inter, la squadra di Spalletti ha trovato un pò di tranquillità con alcuni successi consecutivi. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il caso Mauro Icardi, il calciatore argentino furioso dopo la decisione della dirigenza di assegnare la fascia di capitano ad Handanovic. L’attaccante non è stato convocato per la gara per il Rapid Vienna, si tratta della terza partita consecutiva senza ...

M5s ora attacca il Mef : "Una consigliera di Tria ha tolto Etruria dal cv" : Ancora un braccio di ferro tra il Movimento Cinque Stelle e il Ministero dell'Economia. Questa volta a finire nel mirino dei pentastellati è una consigliera del ministro Giovanni Tria. Come riporta l'Adnkronos, sotto osservazione grillina c'è Claudia Bugno, consigliera del ministro. Il gruppo M5s a Montecitorio starebbe lavorando ad una interrogazione per chiedere a Tria informazioni sul curriculum della Bugno. Secondo quanto sostengono i ...

Inter - ancora out due attaccanti contro il Rapid Vienna : Niente Rapid Vienna per Mauro Icardi e Keita Baldé. Come riferisce il Corriere dello Sport , i due attaccanti dell'Inter non ci saranno nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League a San Siro contro la formazione austriaca.

Boeri ora attacca Nori : "Mi nascondeva cose..." : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri (ormai al termine del suo mandato) punta il dito contro Mauro Nori, ex direttore generale dell'Inps e tra i nomi in pole position per la poltrona a capo dell'istituto di previdenza sociale. Con una lettera a La Stampa, l'attuale presidente attacca Nori e parla di quel mancato rinnovo del suo contratto da direttore generale proprio nel momento dell'insediamento dello stesso Boeri: "Non fu Mauro Nori a mettere a ...

Inter - Ivana Icardi attacca ancora Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Report Consiglio Ue : deteriorata la libertà di stampa in Italia - giornalisti più attaccati con il nuovo governo : La libertà di stampa in Italia "è chiaramente deteriorata nel 2018". A sostenerlo è il rapporto delle 12 organizzazioni che gestiscono la piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del ...

Sanremo - Marcello Foa si schiera : "Il sistema di voto va corretto". E Ultimo attacca ancora : 'C'è stata una sproporzione, un chiaro squilibrio tra il voto popolare e una giuria composta da poche decine di persone che ha provocato le polemiche. Questo è il vero punto che deve farci riflettere. ...

Ultimo attacca ancora pesantemente la Rai e i giornalisti : 'Non è il Festival del popolo' : Le polemiche attorno al 69esimo Festival di Sanremo sembrano non finire mai. Dopo i fischi del pubblico dell'Ariston e gli scontri in sala stampa, Ultimo è tornato ad attaccare la Rai e i giornalisti con un video su Instagram nel quale non ha lesinato critiche alla giuria d'onore, difendendo al contempo il pubblico che ha votato da casa e che ha speso del denaro per scegliere il proprio artista preferito. Parere del pubblico ribaltato A meno di ...

Wanda attacca ancora : 'Su Icardi escono cattiverie dall'Inter' : Non bastavano le parole di Spalletti subito dopo la vittoria di Parma - 'ora i direttori definiscano la questione rinnovo' - e il conseguente fastidio del club per un caso riesploso. Ad accendere ...

Parla di Maio e attacca di nuovo sia Macron sia i lavoratori italiani : Roma, 9 feb., askanews, - 'E' surreale quello che avviene. Vuol dire che finchè c'è Macron al governo non bisogna Parlare con nessuna forza politica francese se non con En marche: mi sembra una visione limitata. Ma noi con En Marche non abbiamo niente a che vedere, sono quelli che stanno facendo la legge Fornero …

Runner attaccato da un puma in Colorado : si salva uccidendolo a mani nude : Nel Colorado State Parks un Runner, un ultra trailer, è stato costretto a uccidere a mani nude un puma che l'aveva attaccato. Secondo le autorità locali, l'uomo - l'uomo stava correndo da solo su una ...

Tav - Chiamparino attacca Lega e M5S : 'La loro baruffa elettorale mette a rischio soldi degli italiani' : 'Ora che la vicenda è diventata esplicitamente solo politica, alla faccia dell'analisi costi-benefici, è chiaro chi davvero vuole la Tav insieme alle altre opere, come il Terzo Valico, indispensabili ...