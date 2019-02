Anthem pronto alla patch day one | tantissime correzioni in vista

optimaitalia

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Bioware ed Electronic Arts vogliono indubbiamente fare bene con il loro, e questo è un dato di fatto più che accertato. Prova evidente sono state le due sessioni di Demo, quella VIP e quella Open, che hanno permesso a una grandissima mole di utenti di approcciarenuova IP e dare quindi agli addetti ai lavori un quantitativo di feedback adeguatamente vasto da permettergli di correggere le eventuali criticità riscontrate nel corso delle proprie partite. Le ultime settimane sono state quindi foriere di interessanti novità per il gioco, con il team di sviluppo che si è rimboccato le maniche e ha lavorato a rotta di collo per garantirecommunity di giocatori un titolo quanto più perfezionato possibile.Un'ulteriore aiuto agli addetti ai lavori è arrivato da tutti coloro che hanno avuto modo di entrare nel mondo di gioco in anticipo grazie all'early access, e ora, a ...